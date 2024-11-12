Маршрут следования и продажа билетов
12:09
1 ч. 35 мин.
13:44
Маршрут следования поезда 6505 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
12:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Красный Котельщик
12:14
12:14
1 км.
0 ч. 5 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
12:21
12:22
2 км.
0 ч. 12 мин.
Михайловка
12:25
12:26
4 км.
0 ч. 16 мин.
Бессергеновка
12:29
12:29
9 км.
0 ч. 20 мин.
Вареновка
12:32
12:32
10 км.
0 ч. 23 мин.
Приморка
12:35
12:35
12 км.
0 ч. 26 мин.
Морская
12:40
12:41
15 км.
0 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 1295км
12:46
12:46
17 км.
0 ч. 37 мин.
Мержаново
12:48
12:49
18 км.
0 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 1300км
12:51
12:52
20 км.
0 ч. 42 мин.
Морской Чулек
12:55
12:55
22 км.
0 ч. 46 мин.
Синявская
13:00
13:01
25 км.
0 ч. 51 мин.
Недвиговка
13:06
13:07
34 км.
0 ч. 57 мин.
Хапры
13:17
13:18
44 км.
1 ч. 8 мин.
Ростов-Западный
13:24
13:25
51 км.
1 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 1337км
13:28
13:29
53 км.
1 ч. 19 мин.
Темерник
13:34
13:35
54 км.
1 ч. 25 мин.
Ростов
Главный
13:44
58 км.
1 ч. 35 мин.
