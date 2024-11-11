Маршрут следования и продажа билетов
08:14
1 ч. 19 мин.
09:33
10
Маршрут следования поезда 6507 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
08:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Красный Котельщик
08:19
08:19
1 км.
0 ч. 5 мин.
Мебельный Комбинат
08:22
08:23
2 км.
0 ч. 8 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
08:27
08:29
3 км.
0 ч. 13 мин.
Михайловка
08:32
08:33
5 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
09:05
09:06
47 км.
0 ч. 51 мин.
Ростов-Западный
09:12
09:13
54 км.
0 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 1337км
09:16
09:17
56 км.
1 ч. 2 мин.
Темерник
09:23
09:24
57 км.
1 ч. 9 мин.
Ростов
Главный
09:33
61 км.
1 ч. 19 мин.
