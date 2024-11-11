Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6508 Ростов-на-Дону — Таганрог. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:26
1 ч. 27 мин.
18:53
Маршрут следования поезда 6508 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
17:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
17:35
17:36
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
17:40
17:40
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
17:44
17:45
7 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
17:51
17:52
14 км.
0 ч. 25 мин.
Недвиговка
18:01
18:02
24 км.
0 ч. 35 мин.
Танаис
18:04
18:05
27 км.
0 ч. 38 мин.
Синявская
18:12
18:13
32 км.
0 ч. 46 мин.
Остановочный пункт 1300км
18:18
18:18
38 км.
0 ч. 52 мин.
Приморка
18:29
18:29
47 км.
1 ч. 3 мин.
Михайловка
18:37
18:37
54 км.
1 ч. 11 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
18:42
18:43
56 км.
1 ч. 16 мин.
Таганрог
18:53
60 км.
1 ч. 27 мин.
