Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6509 Великие Луки — Себеж.
17:00
3 ч. 0 мин.
20:00
18
Маршрут следования поезда 6509 Великие Луки — Себеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великие Луки — Себеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великие Луки
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 481км
17:07
17:08
3 км.
0 ч. 7 мин.
Воробецкая
17:14
17:15
7 км.
0 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 489км
17:21
17:22
9 км.
0 ч. 21 мин.
Гущино
17:29
17:30
16 км.
0 ч. 29 мин.
Остановочный пункт 500км
17:36
17:37
20 км.
0 ч. 36 мин.
Новосокольники
17:44
17:53
25 км.
0 ч. 44 мин.
Выдумка
18:02
18:03
32 км.
1 ч. 2 мин.
Маево
18:18
18:19
46 км.
1 ч. 18 мин.
Забелье
18:30
18:31
56 км.
1 ч. 30 мин.
Пустошка
18:45
18:47
71 км.
1 ч. 45 мин.
Брыканово
18:59
19:00
80 км.
1 ч. 59 мин.
Нащекино
19:10
19:11
89 км.
2 ч. 10 мин.
Идрица
19:23
19:25
100 км.
2 ч. 23 мин.
Заваруйка
19:37
19:38
109 км.
2 ч. 37 мин.
Щебзавод
19:44
19:45
113 км.
2 ч. 44 мин.
Остановочный Пункт 611км
Кузнецовка
19:51
19:52
120 км.
2 ч. 51 мин.
Себеж
20:00
124 км.
3 ч. 0 мин.
