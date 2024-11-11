Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6510 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
18:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
18:54
18:55
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
18:59
18:59
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
19:03
19:04
7 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
19:10
19:11
14 км.
0 ч. 25 мин.
Сафьяново
19:16
19:17
19 км.
0 ч. 31 мин.
Недвиговка
19:22
19:22
23 км.
0 ч. 37 мин.
Танаис
19:25
19:25
26 км.
0 ч. 40 мин.
Синявская
19:32
19:33
31 км.
0 ч. 47 мин.
Морской Чулек
19:36
19:36
34 км.
0 ч. 51 мин.
Остановочный пункт 1300км
19:39
19:40
36 км.
0 ч. 54 мин.
Мержаново
19:43
19:44
38 км.
0 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 1295км
19:46
19:46
39 км.
1 ч. 1 мин.
Морская
19:51
19:52
41 км.
1 ч. 6 мин.
Приморка
19:56
19:57
44 км.
1 ч. 11 мин.
Вареновка
19:59
20:00
46 км.
1 ч. 14 мин.
Бессергеновка
20:03
20:03
47 км.
1 ч. 18 мин.
Михайловка
20:06
20:07
52 км.
1 ч. 21 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
20:12
20:13
54 км.
1 ч. 27 мин.
Мебельный Комбинат
20:17
20:17
55 км.
1 ч. 32 мин.
Красный Котельщик
20:20
20:21
56 км.
1 ч. 35 мин.
Таганрог
20:26
57 км.
1 ч. 41 мин.
