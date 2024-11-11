17:20
1 ч. 35 мин.
18:55

Маршрут следования поезда 6511 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
17:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Красный Котельщик
17:25
17:25
1 км.
0 ч. 5 мин.
Мебельный Комбинат
17:28
17:29
2 км.
0 ч. 8 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
17:33
17:34
3 км.
0 ч. 13 мин.
Михайловка
17:37
17:38
5 км.
0 ч. 17 мин.
Бессергеновка
17:41
17:41
10 км.
0 ч. 21 мин.
Вареновка
17:44
17:44
11 км.
0 ч. 24 мин.
Приморка
17:47
17:47
13 км.
0 ч. 27 мин.
Морская
17:52
17:53
16 км.
0 ч. 32 мин.
Мержаново
17:59
17:59
19 км.
0 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 1300км
18:02
18:02
21 км.
0 ч. 42 мин.
Морской Чулек
18:05
18:06
23 км.
0 ч. 45 мин.
Синявская
18:10
18:11
26 км.
0 ч. 50 мин.
Недвиговка
18:16
18:17
35 км.
0 ч. 56 мин.
Хапры
18:28
18:29
45 км.
1 ч. 8 мин.
Ростов-Западный
18:35
18:36
52 км.
1 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 1337км
18:39
18:40
54 км.
1 ч. 19 мин.
Темерник
18:45
18:46
55 км.
1 ч. 25 мин.
Ростов
Главный
18:55
59 км.
1 ч. 35 мин.
