Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6514 Ростов-на-Дону — Таганрог. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:37
1 ч. 39 мин.
18:16
20
Маршрут следования поезда 6514 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
16:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
16:46
16:47
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
16:51
16:51
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
16:55
16:56
7 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
17:03
17:04
14 км.
0 ч. 26 мин.
Сафьяново
17:09
17:10
19 км.
0 ч. 32 мин.
Недвиговка
17:15
17:16
23 км.
0 ч. 38 мин.
Синявская
17:24
17:25
32 км.
0 ч. 47 мин.
Морской Чулек
17:28
17:28
35 км.
0 ч. 51 мин.
Остановочный пункт 1300км
17:31
17:32
37 км.
0 ч. 54 мин.
Мержаново
17:35
17:36
39 км.
0 ч. 58 мин.
Морская
17:41
17:42
42 км.
1 ч. 4 мин.
Приморка
17:46
17:47
45 км.
1 ч. 9 мин.
Вареновка
17:49
17:50
47 км.
1 ч. 12 мин.
Бессергеновка
17:53
17:53
48 км.
1 ч. 16 мин.
Михайловка
17:56
17:57
53 км.
1 ч. 19 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
18:02
18:03
55 км.
1 ч. 25 мин.
Мебельный Комбинат
18:07
18:07
56 км.
1 ч. 30 мин.
Красный Котельщик
18:10
18:11
57 км.
1 ч. 33 мин.
Таганрог
18:16
58 км.
1 ч. 39 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ростов-на-Дону → Таганрог Распечатать расписание поезда