Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 651Ч Москва — Тамбов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тамбов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
23:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ожерелье
01:07
01:09
110 км.
1 ч. 43 мин.
Узуново
01:52
02:23
146 км.
2 ч. 28 мин.
Михайлов
03:07
03:16
190 км.
3 ч. 43 мин.
Павелец-Тульский
04:11
04:21
240 км.
4 ч. 47 мин.
Топиллы
04:38
04:40
249 км.
5 ч. 14 мин.
Спасское
04:55
05:23
260 км.
5 ч. 31 мин.
Милославское
05:32
05:57
267 км.
6 ч. 8 мин.
Урусово
06:14
06:18
281 км.
6 ч. 50 мин.
Заново
06:44
06:46
304 км.
7 ч. 20 мин.
Раненбург
06:59
07:15
315 км.
7 ч. 35 мин.
Богоявленск
07:36
07:38
337 км.
8 ч. 12 мин.
Мичуринск
Уральский
08:17
08:49
378 км.
8 ч. 53 мин.
Никифоровка
09:16
09:18
397 км.
9 ч. 52 мин.
Тамбов 1
10:05
444 км.
10 ч. 41 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Мы путешествовали как-то в плацкартном вагоне и были приятно удивлены необыкновенной чистотой в вагоне. Чисто было всё: и окна, и столы, и спальные места, идеально чистый туалет. В общем, мы были в восторге! Проводницы относились доброжелательно, даже иногда приходила одна из них поиграть с нашим малышом!
Чисто, комфортно, удобно. Проводники внимательные и доброжелательные. Постель, подушки и матрасы в отличном состоянии. Персонал так же, приятно удивил. Очень удобное время для того, чтобы в пути поспать и выспаться, и успеть на работу или учёбу.
Я 12 лет не ездила в поезде, была уверена, что уровень в поездах остался на том же месте, но к моему счастью сервис на высоте! Чистые туалетные комнаты, всегда в наличии имелись туалетная бумага и сухие полотенца. Начальник поезда постоянно интересовался состоянием здоровьем и несколько раз в день у всех измерял температуру, шутил и желал приятной поездке, что очень поднимало настроение и получения удовольствия.
Наконец. Приятный, заботливый персонал, всё рассказали, объяснили, сказали обращаться не стесняться по любому поводу. Чистота, порядок, мусор не скапливался, убирали почти на каждой стоянке, уборка в купе два раза в день. Туалет чистый, работает даже на стоянке, бумага туалетная, освежитель воздуха, мыло жидкое, одноразовые сиденья для унитаза, всё во время поездки пополнялось, недостатка не было.
Ехали мы с ребёнком при этом возле туалета, запаха неприятного практически не было. Курить правда можно только на стоянках, но это и плюс, нет запаха в вагоне. Персонал приветливый и доброжелательный, им пятёрка с плюсом. Спасибо за приятную и комфортную поездку!