Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 651В Тамбов — Москва.
Маршрут следования поезда 651В Тамбов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тамбов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тамбов 1
19:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Никифоровка
19:51
19:53
47 км.
0 ч. 46 мин.
Мичуринск
Уральский
20:22
21:11
66 км.
1 ч. 17 мин.
Хоботово
21:37
21:39
86 км.
2 ч. 32 мин.
Богоявленск
21:57
21:59
106 км.
2 ч. 52 мин.
Раненбург
22:23
22:26
128 км.
3 ч. 18 мин.
Троекурово
22:49
22:52
152 км.
3 ч. 44 мин.
Урусово
23:04
23:13
162 км.
3 ч. 59 мин.
Милославское
23:32
23:39
176 км.
4 ч. 27 мин.
Павелец-Тульский
00:17
00:22
203 км.
5 ч. 12 мин.
Михайлов
01:16
01:40
253 км.
6 ч. 11 мин.
Узуново
02:20
02:48
297 км.
7 ч. 15 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:08
442 км.
10 ч. 3 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Спасибо большое персоналу железнодорожного вокзала, за бдительность. Сегодня при покупке билета в кассе, забыл на подоконнике пакет с вещами, спустя полтора часа вернулся, вернули в полном объёме и сохранности в соответствии с утерянным. Спасибо большое еще раз.
Хочется особенно отметить чистоту санузла, это впечатлило. Настолько чисто, все есть в наличии, я не могла не отметить это, особенно когда ты посещаешь общественное место с ребёнком. Данное место очень чистое, приятно пахнущее. Огромное Спасибо сотрудникам которые поддерживают чистоту и порядок.
Я много путешествую, и разные были проводники, но этот просто Супер-проводник, который на своем месте, в вагоне чисто, всегда проводник на месте, мгновенно решает любую проблему. Хочется выразить благодарность, и побольше таких проводников, как Наталья. Удачи и успехов в нелегкой работе.
Ехали до города Москва просто волшебно. Очень внимательный начальник поезда регулярно заходил к нам в купе, чтобы узнать, все ли у нас хорошо. Вежливые и внимательные девушки -проводницы всю дорогу спрашивали, все ли у нас хорошо, ничего ли нам не нужно.
Вагон был очень чистый, теплый, все было очень комфортно! Очень приятно было ехать, в таком вагоне и с таким персоналом. Большое спасибо Вам за Вашу работу и вежливое отношение. Очень бы хотелось, чтобы руководство РЖД отметило в лучшую сторону начальника поезда и проводников за их труд!