Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6524 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
09:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
10:07
10:08
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
10:12
10:12
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
10:16
10:17
7 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
10:23
10:24
14 км.
0 ч. 25 мин.
Недвиговка
10:33
10:34
24 км.
0 ч. 35 мин.
Танаис
10:36
10:37
27 км.
0 ч. 38 мин.
Синявская
10:44
10:45
32 км.
0 ч. 46 мин.
Мержаново
10:51
10:51
40 км.
0 ч. 53 мин.
Морская
10:58
10:59
43 км.
1 ч. 0 мин.
Приморка
11:03
11:04
46 км.
1 ч. 5 мин.
Вареновка
11:06
11:07
48 км.
1 ч. 8 мин.
Бессергеновка
11:10
11:10
49 км.
1 ч. 12 мин.
Михайловка
11:14
11:14
54 км.
1 ч. 16 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
11:19
11:20
56 км.
1 ч. 21 мин.
Таганрог
11:30
60 км.
1 ч. 32 мин.
