21:14
1 ч. 36 мин.
22:50
Маршрут следования поезда 6526 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
21:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
21:23
21:24
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
21:28
21:28
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
21:32
21:33
7 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
21:39
21:40
14 км.
0 ч. 25 мин.
Сафьяново
21:45
21:46
19 км.
0 ч. 31 мин.
Недвиговка
21:51
21:51
23 км.
0 ч. 37 мин.
Синявская
22:02
22:03
32 км.
0 ч. 48 мин.
Морской Чулек
22:06
22:06
35 км.
0 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 1300км
22:09
22:10
37 км.
0 ч. 55 мин.
Мержаново
22:13
22:14
39 км.
0 ч. 59 мин.
Морская
22:20
22:21
42 км.
1 ч. 6 мин.
Приморка
22:25
22:26
45 км.
1 ч. 11 мин.
Вареновка
22:28
22:29
47 км.
1 ч. 14 мин.
Михайловка
22:34
22:34
52 км.
1 ч. 20 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
22:39
22:40
54 км.
1 ч. 25 мин.
Таганрог
22:50
58 км.
1 ч. 36 мин.
