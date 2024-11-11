Маршрут следования и продажа билетов
21:38
1 ч. 29 мин.
23:07
Маршрут следования поезда 6527 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
21:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
21:48
21:49
4 км.
0 ч. 10 мин.
Михайловка
21:52
21:53
6 км.
0 ч. 14 мин.
Бессергеновка
21:56
21:56
11 км.
0 ч. 18 мин.
Вареновка
21:59
21:59
12 км.
0 ч. 21 мин.
Приморка
22:02
22:02
14 км.
0 ч. 24 мин.
Мержаново
22:13
22:14
20 км.
0 ч. 35 мин.
Морской Чулек
22:18
22:19
25 км.
0 ч. 40 мин.
Хапры
22:39
22:40
47 км.
1 ч. 1 мин.
Ростов-Западный
22:47
22:48
54 км.
1 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
22:51
22:52
56 км.
1 ч. 13 мин.
Темерник
22:57
22:58
57 км.
1 ч. 19 мин.
Ростов
Главный
23:07
61 км.
1 ч. 29 мин.
