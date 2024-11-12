Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6528 Ростов-на-Дону — Таганрог.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
10:22
1 ч. 45 мин.
12:07
25
Маршрут следования поезда 6528 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
10:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
10:31
10:32
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
10:36
10:36
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
10:40
10:41
7 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
10:47
10:48
14 км.
0 ч. 25 мин.
Мокрый Чалтырь
10:52
10:53
17 км.
0 ч. 30 мин.
Сафьяново
10:55
10:55
18 км.
0 ч. 33 мин.
Мартыново
10:59
11:00
22 км.
0 ч. 37 мин.
Недвиговка
11:02
11:02
23 км.
0 ч. 40 мин.
Танаис
11:05
11:05
26 км.
0 ч. 43 мин.
Синявская
11:12
11:13
31 км.
0 ч. 50 мин.
Морской Чулек
11:16
11:16
34 км.
0 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 1300км
11:19
11:20
36 км.
0 ч. 57 мин.
Мержаново
11:23
11:24
38 км.
1 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 1295км
11:26
11:26
39 км.
1 ч. 4 мин.
Морская
11:31
11:32
41 км.
1 ч. 9 мин.
Приморка
11:36
11:37
44 км.
1 ч. 14 мин.
Вареновка
11:39
11:40
46 км.
1 ч. 17 мин.
Бессергеновка
11:43
11:43
47 км.
1 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 1283км
11:45
11:46
50 км.
1 ч. 23 мин.
Михайловка
11:48
11:48
51 км.
1 ч. 26 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
11:53
11:54
53 км.
1 ч. 31 мин.
Мебельный Комбинат
11:58
11:58
54 км.
1 ч. 36 мин.
Красный Котельщик
12:01
12:02
55 км.
1 ч. 39 мин.
Таганрог
12:07
56 км.
1 ч. 45 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ростов-на-Дону → Таганрог Распечатать расписание поезда