20:12
16 ч. 56 мин.
13:08
14
Маршрут следования поезда 652С Адлер — Ставрополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Ставрополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
20:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
20:24
20:26
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
20:46
20:55
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
21:24
21:29
37 км.
1 ч. 12 мин.
Лазаревская
22:10
22:19
69 км.
1 ч. 58 мин.
Туапсе
22:58
23:10
96 км.
2 ч. 46 мин.
Белореченская
02:52
03:51
193 км.
6 ч. 40 мин.
Кавказская
07:47
08:38
285 км.
11 ч. 35 мин.
Темижбекская
09:15
09:31
306 км.
13 ч. 3 мин.
Расшеватка
10:58
11:08
334 км.
14 ч. 46 мин.
Передовая
11:34
11:36
359 км.
15 ч. 22 мин.
Изобильная
11:57
11:59
375 км.
15 ч. 45 мин.
Палагиада
12:38
12:40
407 км.
16 ч. 26 мин.
Ставрополь
13:08
415 км.
16 ч. 56 мин.
