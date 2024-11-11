Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 653М Салехард — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Салехард — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лабытнанги
09:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обская
10:19
10:20
10 км.
0 ч. 28 мин.
Платформа 177км
10:27
10:28
12 км.
0 ч. 36 мин.
Платформа 165км
10:44
10:45
20 км.
0 ч. 53 мин.
Харп Северное Сияние
11:03
11:20
30 км.
1 ч. 12 мин.
Платформа 141км
11:38
11:39
41 км.
1 ч. 47 мин.
Платформа 134км
11:49
11:50
46 км.
1 ч. 58 мин.
Платформа 129км
11:58
11:59
50 км.
2 ч. 7 мин.
Собь
12:15
12:21
60 км.
2 ч. 24 мин.
Платформа 110км
12:34
12:35
66 км.
2 ч. 43 мин.
Полярный Урал
12:53
12:55
77 км.
3 ч. 2 мин.
Хорота
13:23
13:53
97 км.
3 ч. 32 мин.
Елецкая
14:28
15:00
115 км.
4 ч. 37 мин.
Никита
15:36
15:37
134 км.
5 ч. 45 мин.
Платформа 9км
16:13
16:14
152 км.
6 ч. 22 мин.
Чум
16:28
16:29
159 км.
6 ч. 37 мин.
Сейда
16:41
17:28
165 км.
6 ч. 50 мин.
Чум
17:40
17:48
171 км.
7 ч. 49 мин.
Кыкшор
18:05
18:06
181 км.
8 ч. 14 мин.
Песец
18:25
18:36
192 км.
8 ч. 34 мин.
Хановей
18:51
18:53
200 км.
9 ч. 0 мин.
Юнь-Яга
19:14
19:21
215 км.
9 ч. 23 мин.
Воркута
19:38
226 км.
9 ч. 47 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне ужасный запах курева, люди курят прямо в туалетах, курят в предбанниках, на жалобу проводникам услышали ответ «вам показалось». Хотя семья, которая ехала в соседнем купе, согласилась, что запах стоит такой, словно кто-то курил прямо в вагоне. Пришлось всю ночь дышать этим запахом. Воды в умывальниках нет, я не говорю уже про умыться с утра, там еле-еле получается помыть руки, чтобы элементарно смыть мыло.
Вонь от биотуалета стояла даже на платформе!! Щипало глаза и нос, уснуть было невозможно. После поезда запах впитался в волосы и одежду, еле доехала до дома. Постельное бельё не было застелено, а матрасы, наоборот, лежали на всех полках, включая нижние, на которых все посидели в уличной одежде.
Купил электронный билет за 3 часа до отправления. В совершенно хамском тоне было отказано в посадка на данный поезд так как отсутствовала информация в базе данных, но при этом был паспорт и электронный билет. После убеждений на повышенных тонах все-таки посадили в поезд, но при этом сказали, что нужно будет пройти в другой вагон к начальнику поезда для уточнения данных.
В вагоне куча сморкающихся и чихающих пассажиров. Духота, а свежего воздуха пожалели. Туалеты старого образца, переделанные под био. Грязь и вонь. В раковине застоялая вода. Вот и предосторожность во время пандемии! Никогда не писал отзывы, но тут просто нечто!
Отмены поездов - очень частое явление. Информации - ноль. Отменяете обратный поезд - объявляйте в поездах. Среди пассажиров - часто агрессивные. Охрана беспомощна. Поездов крайне мало. В жаркие дни люди вынуждены набиваться в вагоны, как сельди в бочке.