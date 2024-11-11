Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 653С Ставрополь — Адлер.
15:56
14 ч. 31 мин.
06:27
17
Маршрут следования поезда 653С Ставрополь — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ставрополь — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ставрополь
15:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Палагиада
16:24
16:26
8 км.
0 ч. 28 мин.
Изобильная
17:03
17:05
40 км.
1 ч. 7 мин.
Передовая
17:25
17:27
56 км.
1 ч. 29 мин.
Расшеватка
17:52
18:02
81 км.
1 ч. 56 мин.
Темижбекская
18:36
18:39
109 км.
2 ч. 40 мин.
Кавказская
19:13
20:15
130 км.
3 ч. 17 мин.
Гречишкино
21:04
21:09
161 км.
5 ч. 8 мин.
Усть-Лабинская
22:08
22:12
202 км.
6 ч. 12 мин.
Краснодар 1
23:09
23:14
261 км.
7 ч. 13 мин.
Горячий Ключ
01:15
01:54
303 км.
9 ч. 19 мин.
Туапсе
03:34
03:42
364 км.
11 ч. 38 мин.
Лазаревская
04:22
04:28
391 км.
12 ч. 26 мин.
Лоо
05:12
05:25
423 км.
13 ч. 16 мин.
Сочи
05:49
05:55
439 км.
13 ч. 53 мин.
Хоста
06:14
06:16
452 км.
14 ч. 18 мин.
Адлер
06:27
460 км.
14 ч. 31 мин.
