Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 653Я Воркута — Салехард. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 653Я Воркута — Салехард на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Салехард с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
09:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юнь-Яга
09:31
09:38
11 км.
0 ч. 16 мин.
Хановей
09:58
10:00
26 км.
0 ч. 43 мин.
Песец
10:15
10:17
34 км.
1 ч. 0 мин.
Кыкшор
10:35
10:37
45 км.
1 ч. 20 мин.
Чум
10:56
11:14
55 км.
1 ч. 41 мин.
Сейда
11:25
12:24
61 км.
2 ч. 10 мин.
Чум
12:37
12:56
67 км.
3 ч. 22 мин.
Платформа 9км
13:11
13:12
74 км.
3 ч. 56 мин.
Никита
13:48
13:53
92 км.
4 ч. 33 мин.
Елецкая
14:22
14:43
111 км.
5 ч. 7 мин.
Платформа 61км
15:00
15:01
119 км.
5 ч. 45 мин.
Хорота
15:20
15:22
130 км.
6 ч. 5 мин.
Полярный Урал
15:51
15:52
150 км.
6 ч. 36 мин.
Платформа 110км
16:09
16:12
161 км.
6 ч. 54 мин.
Собь
16:23
16:29
167 км.
7 ч. 8 мин.
Платформа 129км
16:44
16:45
177 км.
7 ч. 29 мин.
Платформа 134км
16:53
16:54
181 км.
7 ч. 38 мин.
Платформа 141км
17:04
17:05
186 км.
7 ч. 49 мин.
Харп Северное Сияние
17:23
17:39
197 км.
8 ч. 8 мин.
Платформа 165км
17:59
18:00
207 км.
8 ч. 44 мин.
Платформа 177км
18:14
18:15
215 км.
8 ч. 59 мин.
Обская
18:22
18:23
217 км.
9 ч. 7 мин.
Лабытнанги
18:51
227 км.
9 ч. 36 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Уважаемые машинисты! Спасибо вам огромное за ваш тяжелый добросовестный труд. Вы четко следуете намеченному пути. Ваша деятельность требует внимательности, бдительности, ответственности, собранности, быть всегда на чеку. Хотя порой вы считаете свою работу обыденной, но это не так. Ваш труд очень ценен.
Хочу выразить свою благодарность за отличное обслуживание и быстрое урегулирование конфликтов, чистоту в вагоне, порядок в туалетах, за внимательное и вежливое отношение к пассажирам со стороны работников поезда. Спасибо большое за приятное путешествие!
Начальник поезда и проводники пытались сделать все, чтоб наша поездка была нормальной. Начальник лично обращалась к нам. Начальник поезда и проводники проявили чуткость и заботу, что нас даже очень-сильно удивило. Побольше бы таких людей в РЖД.
Хочется сказать огромное спасибо проводникам поезда. В вагоне чистота, комфортная температура, в туалетной комнате чисто, как дома. Очень приятно иметь такой сервис. Спасибо Вам за комфортную поездку. Очень хочется надеяться, что руководство по достоинству ценит своих сотрудников.
Хочу похвалить проводников нашего вагона, это были очень открытые, внимательные и добрые девушки. Мы с мужем были довольно сильно удивлены чистоте в вагоне, все гигиенические средства имелись и соблюдался масочный режим. Спасибо за поездку.