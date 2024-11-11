09:47
3 ч. 41 мин.
13:28
20
Маршрут следования поезда 6556 Ненокса — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ненокса — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ненокса
09:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Северные Зори
10:12
10:13
16 км.
0 ч. 25 мин.
Солза
10:15
10:16
17 км.
0 ч. 28 мин.
Уйма
10:25
10:26
22 км.
0 ч. 38 мин.
Сот Уйма
10:30
10:31
24 км.
0 ч. 43 мин.
Кудьма
10:34
10:35
25 км.
0 ч. 47 мин.
Морской Проспект
10:41
10:42
27 км.
0 ч. 54 мин.
Северодвинск
10:55
11:41
31 км.
1 ч. 8 мин.
Рикасиха
11:54
11:55
41 км.
2 ч. 7 мин.
Платформа 34км
12:00
12:01
44 км.
2 ч. 13 мин.
Разъезд 28км
12:09
12:10
49 км.
2 ч. 22 мин.
Платформа 26км
12:14
12:15
50 км.
2 ч. 27 мин.
Лайская
12:23
12:24
54 км.
2 ч. 36 мин.
Васьково
12:38
12:39
65 км.
2 ч. 51 мин.
Остановочный пункт 5км
12:43
12:43
67 км.
2 ч. 56 мин.
Исакогорка
12:52
13:02
70 км.
3 ч. 5 мин.
Бакарица
13:09
13:10
74 км.
3 ч. 22 мин.
Лесозавод
13:14
13:15
76 км.
3 ч. 27 мин.
Смольный Буян
13:23
13:24
80 км.
3 ч. 36 мин.
Архангельск-Город
13:28
82 км.
3 ч. 41 мин.
