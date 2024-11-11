Маршрут следования поезда 655М Салехард — Воркута
Расписание ЖД билетов на поезд 655М Салехард — Воркута.
Маршрут следования поезда 655М Салехард — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Салехард — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лабытнанги
10:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обская
11:15
11:28
10 км.
0 ч. 30 мин.
Харп Северное Сияние
12:13
12:30
30 км.
1 ч. 28 мин.
Собь
13:25
13:31
60 км.
2 ч. 40 мин.
Полярный Урал
14:05
14:33
77 км.
3 ч. 20 мин.
Хорота
15:05
15:06
97 км.
4 ч. 20 мин.
Елецкая
15:43
16:35
115 км.
4 ч. 58 мин.
Никита
17:11
17:12
134 км.
6 ч. 26 мин.
Чум
18:03
18:04
159 км.
7 ч. 18 мин.
Сейда
18:15
19:00
165 км.
7 ч. 30 мин.
Чум
19:12
19:15
171 км.
8 ч. 27 мин.
Кыкшор
19:32
19:33
181 км.
8 ч. 47 мин.
Песец
19:50
19:52
192 км.
9 ч. 5 мин.
Хановей
20:07
20:16
200 км.
9 ч. 22 мин.
Юнь-Яга
20:39
20:47
215 км.
9 ч. 54 мин.
Воркута
21:04
226 км.
10 ч. 19 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хотелось бы выразить свое недовольствие после поездки этим комментарием. Не способны предоставить информацию о купленных билетах (ни по паспорту, ни по номеру поезда). Предлагают ехать на вокзал в кассу и уточнять там (и это в век интернета).
Планы изменились, и я решила сдать билет и багаж, естественно, тоже. В приложении, где я все это оформляла, можно было сдать только билет и получить обратно сумму, равную стоимости билета. Деньги, которые я заплатила за багаж, будто бы испарились.
Возврат средств за билет просто невозможно получить. Не могу получить свои же деньги уже на протяжении двух месяцев, просто стыд. Получаю постоянно одинаковые сообщения на электронную почту, а именно: “укажите ваше ФИО и прочую информацию”.
Ну это просто очень хамское поведение по отношению к пассажирам поезда. После просьбы включить кондиционер, я была послана проводником на три буквы, в тот момент, когда в поезде невыносимая жара просто. Таких, извините за выражение, животных я давно не встречала.
Контролёры в электричках, как не принимали оплату картой, так и не принимают. А на вопрос о том, что они при взаимодействии с наличными являются разносчиками, вам ответят просто "плати или вон из вагона, мы имеем право не принимать оплату картой".