Маршрут следования поезда 655Я Воркута — Салехард на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Салехард с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
09:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юнь-Яга
09:30
09:37
11 км.
0 ч. 15 мин.
Хановей
09:58
10:00
26 км.
0 ч. 43 мин.
Песец
10:16
10:18
34 км.
1 ч. 1 мин.
Кыкшор
10:36
10:38
45 км.
1 ч. 21 мин.
Чум
10:57
11:14
55 км.
1 ч. 42 мин.
Сейда
11:25
12:24
61 км.
2 ч. 10 мин.
Чум
12:36
12:58
67 км.
3 ч. 21 мин.
Никита
14:19
14:26
92 км.
5 ч. 4 мин.
Елецкая
15:20
16:03
111 км.
6 ч. 5 мин.
Хорота
16:45
16:55
129 км.
7 ч. 30 мин.
Полярный Урал
17:28
17:38
149 км.
8 ч. 13 мин.
Собь
18:13
18:33
166 км.
8 ч. 58 мин.
Харп Северное Сияние
19:48
20:38
196 км.
10 ч. 33 мин.
Обская
21:32
21:44
216 км.
12 ч. 17 мин.
Лабытнанги
22:11
226 км.
12 ч. 56 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ну что сказать, я была очень сильно расстроена предоставлением услуг этого поезда. В постельном белье непонятно, когда и кем оставленные волосы, о крошках я вообще молчу. На мою просьбу о замене, проводник отреагировал очень негативно.
Изначально, когда занимаешь своё посадочное место, ничего не предвещает беды. Но буквально через 2 часа кто-то заблевал туалет в одном конце вагона и засорил бумагой в другом. Проводник, не выбирая слов, нецензурно выражается на весь вагон. Кондиционер включить отказались.
Сделали все хуже, преобладает коммерческая составляющая, но не забота о пассажирах. ни о каком повышенном сервисе не идет и речи в этих вагонах, тесно и не комфортно, А о бригадах, которые в этих поездах работают со всех регионов России, даже не хочется говорить.
Хотела бы пожаловаться на сервис. Температура в вагоне превышала 29 градуса, на улице минус 8. Кондиционер включали всего пару раз, чтобы снизить температуру на остановках открывали двери в вагоне, я ехал в первом купе и было довольно некомфортно.
На выходе к платформам стояла кассир и обязывала покупать билеты у неё! Хотя мы имеем право купить билет в самом вагоне электрички! Грубая женщина, в буквальном смысле толкнула нас и не пустила на платформу, закрыла перед нами дверь! Ужасная непонятная система! Единственная компания в России, и сами же в своей конторе разобраться не могут!