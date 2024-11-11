Маршрут следования и продажа билетов
05:56
1 ч. 44 мин.
07:40
12
Маршрут следования поезда 6563 Северодвинск — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Северодвинск — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Северодвинск
05:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рикасиха
06:09
06:10
10 км.
0 ч. 13 мин.
Платформа 34км
06:15
06:16
13 км.
0 ч. 19 мин.
Лайская
06:33
06:34
24 км.
0 ч. 37 мин.
Васьково
06:48
06:49
35 км.
0 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 5км
06:53
06:53
37 км.
0 ч. 57 мин.
Исакогорка
07:02
07:12
40 км.
1 ч. 6 мин.
Бакарица
07:19
07:20
44 км.
1 ч. 23 мин.
Лесозавод
07:24
07:25
46 км.
1 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 1127км
07:28
07:29
47 км.
1 ч. 32 мин.
Смольный Буян
07:35
07:36
50 км.
1 ч. 39 мин.
Архангельск-Город
07:40
52 км.
1 ч. 44 мин.
