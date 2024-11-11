Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6565 Архангельск — Ненокса.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
13:50
3 ч. 10 мин.
17:00
20
Маршрут следования поезда 6565 Архангельск — Ненокса на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Ненокса с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
13:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смольный Буян
13:54
13:55
2 км.
0 ч. 4 мин.
Лесозавод
14:02
14:03
6 км.
0 ч. 12 мин.
Бакарица
14:06
14:07
8 км.
0 ч. 16 мин.
Исакогорка
14:14
14:24
12 км.
0 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 5км
14:32
14:33
15 км.
0 ч. 42 мин.
Васьково
14:38
14:38
17 км.
0 ч. 48 мин.
Лайская
14:52
14:53
28 км.
1 ч. 2 мин.
Платформа 26км
15:00
15:01
32 км.
1 ч. 10 мин.
Разъезд 28км
15:05
15:06
33 км.
1 ч. 15 мин.
Платформа 34км
15:13
15:14
38 км.
1 ч. 23 мин.
Рикасиха
15:19
15:20
41 км.
1 ч. 29 мин.
Северодвинск
15:34
15:46
51 км.
1 ч. 44 мин.
Морской Проспект
15:59
16:00
55 км.
2 ч. 9 мин.
Кудьма
16:05
16:06
57 км.
2 ч. 15 мин.
Сот Уйма
16:09
16:10
58 км.
2 ч. 19 мин.
Уйма
16:15
16:16
60 км.
2 ч. 25 мин.
Солза
16:25
16:26
65 км.
2 ч. 35 мин.
Северные Зори
16:28
16:29
66 км.
2 ч. 38 мин.
Ненокса
17:00
82 км.
3 ч. 10 мин.
