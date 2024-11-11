Маршрут следования и продажа билетов
18:00
1 ч. 43 мин.
19:43
12
Маршрут следования поезда 6569 Архангельск — Северодвинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Северодвинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
18:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смольный Буян
18:04
18:05
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 1127км
18:10
18:11
5 км.
0 ч. 10 мин.
Лесозавод
18:14
18:15
6 км.
0 ч. 14 мин.
Бакарица
18:19
18:20
8 км.
0 ч. 19 мин.
Исакогорка
18:27
18:37
12 км.
0 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 5км
18:46
18:46
15 км.
0 ч. 46 мин.
Васьково
18:51
18:52
17 км.
0 ч. 51 мин.
Лайская
19:06
19:07
28 км.
1 ч. 6 мин.
Платформа 34км
19:22
19:23
39 км.
1 ч. 22 мин.
Рикасиха
19:28
19:29
42 км.
1 ч. 28 мин.
Северодвинск
19:43
52 км.
1 ч. 43 мин.
