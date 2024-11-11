Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 658Ч Барнаул — Бийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Бийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
04:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Овчинниково
05:57
05:59
58 км.
1 ч. 2 мин.
Гордеево
06:13
06:15
69 км.
1 ч. 18 мин.
Большая Речка
06:34
06:36
83 км.
1 ч. 39 мин.
Загайново
06:49
06:51
92 км.
1 ч. 54 мин.
Буланиха
07:03
07:05
106 км.
2 ч. 8 мин.
Зональный
07:20
07:22
122 км.
2 ч. 25 мин.
Бийск
07:45
143 км.
2 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хотел поблагодарить проводниц за чистоту и уют в купе и вагоне в целом, за их приветливость и отзывчивость, отличный сервис и ненавязчивость. Вагоны довольно старые, особенно тот, в котором ехали обратно, но чистенькие и вполне удобные.
При проверке билетов, контролёр предупредила машиниста, что в нашем вагоне очень жарко (проблему пообещали устранить). Она предложила пересесть в соседний вагон с комфортным микроклиматом, и отдельно подошла ко всем людям пожилого возраста!
Очень порадовали проводники, которые помогли каждой женщине с чемоданами (сами мы не таскали тяжести). И в дальнейшем пути разместили его более правильно для удобства. На каждую просьбу реагировали всегда спокойно и безотказно пытались решить проблему. Спасибо вам за хорошее настроение и поездку в целом!
Ехал из Барнаула в Бийск в марте 22-го года. Вагон, как и поезд в целом оказались в неплохом состоянии, не было грязи или каких-либо пятен. Туалет находился в приличном состоянии, присутствовали средства гигиены, и к моему большому удивлению была туалетная бумага. Поездкой остался доволен.
Уважаемое руководство РЖД, мы с женой очень благодарны за ответственный подход к своей работе проводника вагона 3 Екатерины. Кроме самоотверженного труда во времена оптимизаций и реорганизаций, в том числе и в сфере пассажирских перевозок, хочется отметить внимательность, отзывчивость, приветливость вашего специалиста.