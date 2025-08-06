13:52
1 д. 1 ч. 40 мин.
15:32
15
Маршрут следования поезда 658Ф Нукус — Андижан (Узбекситан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нукус — Андижан (Узбекситан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нукус
13:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Караозек
15:16
15:18
70 км.
1 ч. 24 мин.
Элликала
16:15
16:17
125 км.
2 ч. 23 мин.
Туртгул
16:44
16:49
150 км.
2 ч. 52 мин.
Мискин
17:16
17:36
178 км.
3 ч. 24 мин.
Бухара 1
23:05
23:32
511 км.
9 ч. 13 мин.
Навои
00:35
00:56
593 км.
10 ч. 43 мин.
Самарканд
02:56
03:20
730 км.
13 ч. 4 мин.
Гулистан
06:11
06:13
910 км.
16 ч. 19 мин.
Ташкент Южный
07:29
08:30
1003 км.
17 ч. 37 мин.
Пап
12:12
12:17
1170 км.
22 ч. 20 мин.
Коканд 1
12:50
12:55
1211 км.
22 ч. 58 мин.
Алтыарык
13:31
13:49
1261 км.
23 ч. 39 мин.
Маргилан
14:06
14:11
1279 км.
1 д. 0 ч. 14 мин.
Андижан 1
15:32
1342 км.
1 д. 1 ч. 40 мин.
