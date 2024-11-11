Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6609 Крутое — Апрелевка. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6609 Крутое — Апрелевка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Апрелевка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
04:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
04:21
04:22
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 87км
04:25
04:26
4 км.
0 ч. 8 мин.
Кабаново
04:28
04:28
6 км.
0 ч. 11 мин.
Дрезна
04:32
04:33
11 км.
0 ч. 15 мин.
Назарьево
04:37
04:37
15 км.
0 ч. 20 мин.
Павловский Посад
04:42
04:43
21 км.
0 ч. 25 мин.
Вохна
04:46
04:47
23 км.
0 ч. 29 мин.
Казанское
04:50
04:51
26 км.
0 ч. 33 мин.
Фрязево
04:57
04:58
33 км.
0 ч. 40 мин.
Храпуново
05:05
05:06
40 км.
0 ч. 48 мин.
Платформа 43км
05:09
05:09
43 км.
0 ч. 52 мин.
Электроугли
05:14
05:14
48 км.
0 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 33км
05:17
05:18
51 км.
1 ч. 0 мин.
Купавна
05:20
05:22
53 км.
1 ч. 3 мин.
Заря
05:24
05:25
55 км.
1 ч. 7 мин.
Железнодорожная
05:30
05:31
59 км.
1 ч. 13 мин.
Реутов
05:39
05:39
68 км.
1 ч. 22 мин.
Новогиреево
05:42
05:42
70 км.
1 ч. 25 мин.
Нижегородская
05:48
05:49
75 км.
1 ч. 31 мин.
Серп И Молот
05:53
05:54
78 км.
1 ч. 36 мин.
Москва
Курский Вокзал
05:57
05:58
79 км.
1 ч. 40 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
06:02
06:02
81 км.
1 ч. 45 мин.
Марьина Роща
06:07
06:08
83 км.
1 ч. 50 мин.
Савеловская
06:10
06:11
85 км.
1 ч. 53 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
06:13
06:14
87 км.
1 ч. 56 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
06:22
06:23
91 км.
2 ч. 5 мин.
Кутузовская
Мцд-4
06:24
06:24
92 км.
2 ч. 7 мин.
Поклонная
06:27
06:27
93 км.
2 ч. 10 мин.
Минская
06:29
06:30
94 км.
2 ч. 12 мин.
Матвеевское
06:33
06:33
96 км.
2 ч. 16 мин.
Аминьевская
06:35
06:36
97 км.
2 ч. 18 мин.
Очаково I
06:38
06:39
98 км.
2 ч. 21 мин.
Мещерская
Киевское Направление
06:41
06:42
100 км.
2 ч. 24 мин.
Солнечная
06:44
06:45
102 км.
2 ч. 27 мин.
Переделкино
06:47
06:47
103 км.
2 ч. 30 мин.
Мичуринец
06:51
06:51
105 км.
2 ч. 34 мин.
Внуково
06:54
06:55
107 км.
2 ч. 37 мин.
Лесной Городок
06:59
07:00
110 км.
2 ч. 42 мин.
Толстопальцево
07:04
07:04
113 км.
2 ч. 47 мин.
Кокошкино
07:06
07:07
114 км.
2 ч. 49 мин.
Санино
07:10
07:11
116 км.
2 ч. 53 мин.
Крекшино
07:13
07:14
117 км.
2 ч. 56 мин.
Победа
07:16
07:16
118 км.
2 ч. 59 мин.
Апрелевка
07:21
120 км.
3 ч. 4 мин.
