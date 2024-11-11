21:42
9 ч. 18 мин.
07:00
15
Маршрут следования поезда 661А Москва — Великие Луки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Великие Луки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Рижский Вокзал
21:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волоколамск
23:52
00:18
108 км.
2 ч. 10 мин.
Княжьи Горы
01:05
01:07
152 км.
3 ч. 23 мин.
Погорелое Городище
01:24
01:26
172 км.
3 ч. 42 мин.
Зубцов
01:47
01:49
194 км.
4 ч. 5 мин.
Ржев-Балтийский
02:10
02:35
211 км.
4 ч. 28 мин.
Оленино
03:19
03:23
262 км.
5 ч. 37 мин.
Мостовая
03:44
03:46
283 км.
6 ч. 2 мин.
Нелидово
04:09
04:18
305 км.
6 ч. 27 мин.
Земцы
04:53
04:55
329 км.
7 ч. 11 мин.
Западная Двина
05:13
05:19
347 км.
7 ч. 31 мин.
Старая Торопа
05:45
05:47
372 км.
8 ч. 3 мин.
Жижица
06:06
06:08
391 км.
8 ч. 24 мин.
Кунья
06:29
06:35
413 км.
8 ч. 47 мин.
Великие Луки
07:00
439 км.
9 ч. 18 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне чистота, свежие подголовники. Проводники очень внимательны к любой просьбе пассажиров. Отдельные слова благодарности начальнику поезда. Проходя мимо нас, он поинтересовался удобно ли нам с ребенком и даже предложил чай. Расположил нас к себе очень интересной беседой. Это были не скупые дежурные фразы, а искреннее отношение к людям, которых он может видит первый и последний раз.
Возвращалась из командировки 29 февраля. Поезд Москва-Великие Луки, вагон 4. Очень приятные 2 проводника, молодые ребята позитивные. Поездка удалась. К сожалению, имена не помню. Но работу они знают и любят. Благодарю за прекрасных сотрудников! Хоть я и очень не люблю поезда.
Был приятно удивлен поездкой из Москвы в Великие Луки. В вагоне все очень чисто, работают розетки и кондиционер. В туалете довольно чисто, присутствовали мыло и сухие полотенца. Проводники были очень воспитанными и приветливые. Надеюсь, так будет и на обратном пути.
Все отлично, сверкающий чистотой вагон, свежий воздух, ни каких посторонних стуков и скрипов, проводники в высшей степени профессиональны, сервис на высшем уровне. Все работает, особенно порадовало наличие USB розеток и работающая микроволновка.
Провел отличную поездку. Огромное спасибо проводникам Дима и Катя, за комфортную поездку. Очень вежливые, внимательные люди, решили все проблемы. Весь вагон остался доволен их работой. И чистота в уборной тоже удивила, не везде так чисто.