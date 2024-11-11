14:09
14 ч. 54 мин.
07:45
21
Маршрут следования поезда 661С Нальчик — Прохладная на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нальчик — Прохладная с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нальчик
14:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Докшукино
14:38
14:40
21 км.
0 ч. 29 мин.
Котляревская
14:59
15:01
38 км.
0 ч. 50 мин.
Прохладная
15:29
52 км.
1 ч. 20 мин.
