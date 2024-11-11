Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 662Э Москва — Кинешма.
Маршрут следования поезда 662Э Москва — Кинешма на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Кинешма с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
22:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
23:55
00:23
94 км.
1 ч. 50 мин.
Кипрево
01:11
01:13
119 км.
3 ч. 6 мин.
Кольчугино
01:41
01:55
143 км.
3 ч. 36 мин.
Юрьев-Польский
02:28
02:30
170 км.
4 ч. 23 мин.
Гаврилов Посад
03:05
03:10
199 км.
5 ч. 0 мин.
Петровская
03:26
03:28
212 км.
5 ч. 21 мин.
Нерль
03:35
03:37
217 км.
5 ч. 30 мин.
Якшинский
03:50
03:52
227 км.
5 ч. 45 мин.
Тейково
04:09
04:14
241 км.
6 ч. 4 мин.
Иваново
04:52
05:42
271 км.
6 ч. 47 мин.
Ермолино
06:12
06:16
289 км.
8 ч. 7 мин.
Каминский
06:33
06:35
303 км.
8 ч. 28 мин.
Горкино
06:45
06:47
310 км.
8 ч. 40 мин.
Вичуга
07:08
07:10
330 км.
9 ч. 3 мин.
Кинешма
07:39
357 км.
9 ч. 34 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Проводница хорошая, приветливая. В вагоне чисто и уютно. Даже шторки на окнах были в порядке. Что обычно редкость. Они стираются раз в год.
Ехала в вагоне полном детей, как будто летний лагерь вывезли на прогулку. Невозможно было ехать, через час уже голова раскалывалась на части. Родители вообще по большей части не обращают внимания на детей. Сидят в своих телефонах тыкают часами.
Спасибо проводнице Ольге за гостеприимство и чистый вагон. Рад, что такие светлые добрые люди работают на железной дороге!
На верхней полке было душновато. Персонал поезда вежливый и приятный. Мне попался новый вагон. Я не думала, что они на этом поезде будут! Очень приятно была удивлена.
Покупал билеты через интернет и остался доволен. Никаких очередей. Поезд тоже был нормальный. Я не ожидал, что будет что-то сверхъестественное. Чистенько и довезли вовремя.