Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6621 Петушки — Апрелевка. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6621 Петушки — Апрелевка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петушки — Апрелевка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петушки
04:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Леоново
04:19
04:20
4 км.
0 ч. 7 мин.
Омутище
04:23
04:24
8 км.
0 ч. 11 мин.
Платформа 113км
04:26
04:27
10 км.
0 ч. 14 мин.
Покров
04:30
04:31
14 км.
0 ч. 18 мин.
Глубоково
04:34
04:35
17 км.
0 ч. 22 мин.
Усад
04:38
04:39
20 км.
0 ч. 26 мин.
Воиново
04:41
04:42
23 км.
0 ч. 29 мин.
Крутое
04:47
04:48
28 км.
0 ч. 35 мин.
Орехово-Зуево
04:51
04:52
30 км.
0 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 87км
04:55
04:55
32 км.
0 ч. 43 мин.
Кабаново
04:57
04:58
34 км.
0 ч. 45 мин.
Дрезна
05:02
05:03
39 км.
0 ч. 50 мин.
Назарьево
05:07
05:07
43 км.
0 ч. 55 мин.
Павловский Посад
05:12
05:13
49 км.
1 ч. 0 мин.
Вохна
05:16
05:17
51 км.
1 ч. 4 мин.
Фрязево
05:26
05:27
62 км.
1 ч. 14 мин.
Храпуново
05:33
05:34
69 км.
1 ч. 21 мин.
Платформа 43км
05:37
05:37
72 км.
1 ч. 25 мин.
Электроугли
05:42
05:43
77 км.
1 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 33км
05:46
05:46
80 км.
1 ч. 34 мин.
Купавна
05:49
05:50
82 км.
1 ч. 37 мин.
Заря
05:52
05:53
84 км.
1 ч. 40 мин.
Черное
05:55
05:55
85 км.
1 ч. 43 мин.
Железнодорожная
05:59
06:01
88 км.
1 ч. 47 мин.
Ольгино
06:04
06:05
89 км.
1 ч. 52 мин.
Кучино
06:07
06:07
90 км.
1 ч. 55 мин.
Салтыковская
06:10
06:10
92 км.
1 ч. 58 мин.
Никольское
06:13
06:13
93 км.
2 ч. 1 мин.
Реутов
06:17
06:17
95 км.
2 ч. 5 мин.
Новогиреево
06:20
06:21
97 км.
2 ч. 8 мин.
Кусково
06:23
06:23
98 км.
2 ч. 11 мин.
Чухлинка
06:26
06:26
100 км.
2 ч. 14 мин.
Нижегородская
06:29
06:29
101 км.
2 ч. 17 мин.
Серп И Молот
06:33
06:34
104 км.
2 ч. 21 мин.
Москва
Курский Вокзал
06:37
06:38
105 км.
2 ч. 25 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
06:42
06:42
107 км.
2 ч. 30 мин.
Марьина Роща
06:47
06:48
109 км.
2 ч. 35 мин.
Савеловская
06:50
06:51
111 км.
2 ч. 38 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
06:53
06:54
113 км.
2 ч. 41 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
07:02
07:03
117 км.
2 ч. 50 мин.
Кутузовская
Мцд-4
07:04
07:04
118 км.
2 ч. 52 мин.
Поклонная
07:07
07:07
119 км.
2 ч. 55 мин.
Минская
07:09
07:10
120 км.
2 ч. 57 мин.
Матвеевское
07:13
07:13
122 км.
3 ч. 1 мин.
Аминьевская
07:15
07:16
123 км.
3 ч. 3 мин.
Очаково I
07:18
07:19
124 км.
3 ч. 6 мин.
Мещерская
Киевское Направление
07:21
07:22
126 км.
3 ч. 9 мин.
Солнечная
07:24
07:25
128 км.
3 ч. 12 мин.
Переделкино
07:27
07:27
129 км.
3 ч. 15 мин.
Мичуринец
07:31
07:31
131 км.
3 ч. 19 мин.
Внуково
07:34
07:35
133 км.
3 ч. 22 мин.
Лесной Городок
07:39
07:40
136 км.
3 ч. 27 мин.
Толстопальцево
07:44
07:44
139 км.
3 ч. 32 мин.
Кокошкино
07:46
07:47
140 км.
3 ч. 34 мин.
Санино
07:50
07:51
142 км.
3 ч. 38 мин.
Крекшино
07:53
07:54
143 км.
3 ч. 41 мин.
Победа
07:56
07:56
144 км.
3 ч. 44 мин.
Апрелевка
08:01
146 км.
3 ч. 49 мин.
