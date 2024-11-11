Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 662А Великие Луки — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
21:00
9 ч. 49 мин.
06:49
15
Маршрут следования поезда 662А Великие Луки — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великие Луки — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великие Луки
21:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кунья
21:27
21:29
26 км.
0 ч. 27 мин.
Жижица
21:52
21:54
48 км.
0 ч. 52 мин.
Старая Торопа
22:19
22:21
67 км.
1 ч. 19 мин.
Западная Двина
22:48
23:00
92 км.
1 ч. 48 мин.
Земцы
23:19
23:21
110 км.
2 ч. 19 мин.
Нелидово
23:42
23:52
134 км.
2 ч. 42 мин.
Мостовая
00:14
00:16
156 км.
3 ч. 14 мин.
Оленино
00:39
00:44
177 км.
3 ч. 39 мин.
Ржев-Балтийский
01:25
01:37
228 км.
4 ч. 25 мин.
Зубцов
02:13
02:17
245 км.
5 ч. 13 мин.
Погорелое Городище
02:47
02:50
267 км.
5 ч. 47 мин.
Княжьи Горы
03:15
03:30
287 км.
6 ч. 15 мин.
Волоколамск
04:18
04:41
331 км.
7 ч. 18 мин.
Москва
Рижский Вокзал
06:49
439 км.
9 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Не скажу, что поездка прошла неудачно, поезд вполне приличный. Единственное неудобство, которое мне на протяжении пути не давало покоя – это слишком шумный биотуалет.
Поезд нормалёк. С попутчиком повезло, попался хороший мужик. Мы с ним всю дорогу просидели и проболтали. Время вообще не заметил как уже и моя станция пришла.
Впечатления от поездки н очень приятные. Вагоны старые и раздолбанные, никакого вайфая и вообще даже нормального обслуживания. За что бабки платим не понятно.
Добрый день. Поездка прошла очень хорошо. Я остался доволен. Очень вежливая и приятная девушка-проводница. Старалась на протяжении пути всем угодить, очень улыбчивая и исполнительная. Побольше бы было таких работников
Ехала с дочкой в 3 вагоне. Не могу сказать ничего плохого. Поезд как поезд. Проводник попался очень чистоплотный. Много раз убирался за поездку. Я и дочка остались довольны.