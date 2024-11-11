Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 662М Кинешма — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 662М Кинешма — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кинешма — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кинешма
20:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вичуга
21:15
21:20
27 км.
0 ч. 32 мин.
Горкино
21:39
21:42
47 км.
0 ч. 56 мин.
Каминский
21:52
21:54
54 км.
1 ч. 9 мин.
Ермолино
22:11
22:16
68 км.
1 ч. 28 мин.
Иваново
22:43
22:58
86 км.
2 ч. 0 мин.
Тейково
23:33
23:37
116 км.
2 ч. 50 мин.
Якшинский
23:54
23:56
130 км.
3 ч. 11 мин.
Нерль
00:07
00:09
140 км.
3 ч. 24 мин.
Петровская
00:17
00:20
145 км.
3 ч. 34 мин.
Гаврилов Посад
00:35
00:40
158 км.
3 ч. 52 мин.
Юрьев-Польский
01:16
01:20
187 км.
4 ч. 33 мин.
Кольчугино
01:52
01:57
214 км.
5 ч. 9 мин.
Кипрево
02:26
02:28
238 км.
5 ч. 43 мин.
Александров 1
03:17
04:04
263 км.
6 ч. 34 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
06:07
357 км.
9 ч. 24 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехали зимой. Не могу понять вообще зачем так сильно топить, что ночью нечем было дышать? Неужели самим не жарко ехать в таком пекле?
В поезде было очень пыльно. Такое ощущение что не убирались уже очень давно и даже не собираются это делать. Проводница занималась по больше части своими делами, изредка возвращаясь к пассажирам.
Спасибо за хорошую поездку. Вагон понравился, как и проводница. На местах были очень удобные матрасы, считай новые. Я несколько раз ездила на это поезде и такие удобные спальные места мне попались впервые.
За что можно платить такие деньги, когда сервис вообще днище полное!?!?! Каменный век а не 21! Ни интернета, ни розеток рабочих. Спасибо что хоть довезли и не потеряли.
Благодарю проводника Олега Максимовича за оказанные удобства и хорошую работу. Также хотелось бы выразить благодарность машинисту и другим работникам поезда за хорошую работу.