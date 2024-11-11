Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 663Э Хабаровск — Чегдомын на карте со всеми остановками
Расписание поезда Хабаровск — Чегдомын с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Хабаровск 1
09:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волочаевка 1
10:29
10:30
44 км.
0 ч. 47 мин.
Ин
11:07
11:12
93 км.
1 ч. 25 мин.
Аур
11:33
11:34
121 км.
1 ч. 51 мин.
Биробиджан
12:05
12:23
161 км.
2 ч. 23 мин.
Бира
13:01
13:11
202 км.
3 ч. 19 мин.
Будукан
13:27
13:37
218 км.
3 ч. 45 мин.
Известковый Завод
13:59
14:00
239 км.
4 ч. 17 мин.
Теплое Озеро
14:09
14:10
243 км.
4 ч. 27 мин.
Биракан
14:25
14:26
254 км.
4 ч. 43 мин.
Известковая
14:41
15:23
266 км.
4 ч. 59 мин.
Брусит
15:45
15:46
280 км.
6 ч. 3 мин.
Кульдур
16:02
16:09
289 км.
6 ч. 20 мин.
Перевальный
16:39
16:40
302 км.
6 ч. 57 мин.
Таланджа
17:14
17:19
319 км.
7 ч. 32 мин.
Зимовье
17:45
17:51
336 км.
8 ч. 3 мин.
Эхилкан
18:19
18:22
356 км.
8 ч. 37 мин.
Таракелок
18:40
18:41
367 км.
8 ч. 58 мин.
Аланап
19:10
19:11
386 км.
9 ч. 28 мин.
Тырма
19:29
19:44
398 км.
9 ч. 47 мин.
Малинник
20:06
20:07
419 км.
10 ч. 24 мин.
Мошка
20:28
20:29
426 км.
10 ч. 46 мин.
Согда
20:43
20:45
431 км.
11 ч. 1 мин.
Ушман
21:08
21:10
440 км.
11 ч. 26 мин.
Корчагин
21:33
21:34
452 км.
11 ч. 51 мин.
Ягдынья
21:55
21:56
462 км.
12 ч. 13 мин.
Долина
22:20
22:21
479 км.
12 ч. 38 мин.
Эльга
22:36
22:39
489 км.
12 ч. 54 мин.
Адникан
23:02
23:03
503 км.
13 ч. 20 мин.
Дубликан
23:40
23:41
511 км.
13 ч. 58 мин.
Новый Ургал
00:14
00:54
522 км.
14 ч. 32 мин.
Ургал 1
01:13
01:20
531 км.
15 ч. 31 мин.
Чегдомын
01:43
545 км.
16 ч. 1 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде была ПОЛНЕЙШАЯ АНТИСАНИТАРИЯ! Везде вообще. Под полками куча пыли, в коридорах песок, про то что в туалет не зайти – лучше совсем молчать и не вспоминать этот страшный сон. Слава богу я больше на нем не поеду!
Добрый вечер. Хочу поблагодарить проводницу Марину и других сотрудников поезда за хорошую работу. Мне все понравилось. Благодарю.
Ну если не придираться к мелочам (бумага в туалете очень тоненькая… ну прям прозрачная) то в целом ехать можно. И даже доехать))))
ПО 2 розетки было на 4 пассажира. Все работали. На полу не было дорожек – это минус. Среднячок на троечку. Не больше, я бы сказал.
Сотрудники полиции вообще обнаглели в край!!!!! Берут и как к себе домой заходят в купе, ни стука тебе, ничего. Показывай им паспорт. Говорят на алкоголь «бухло» - как быдло какое-то подзаборное. У нас на районе гопники получше себя ведут, чем эти.