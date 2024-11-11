Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 663Й Чегдомын — Хабаровск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чегдомын — Хабаровск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чегдомын
09:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ургал 1
10:17
10:24
14 км.
0 ч. 24 мин.
Новый Ургал
10:43
11:23
23 км.
0 ч. 50 мин.
Дубликан
11:56
11:57
34 км.
2 ч. 3 мин.
Адникан
12:34
12:35
42 км.
2 ч. 41 мин.
Эльга
13:00
13:03
56 км.
3 ч. 7 мин.
Долина
13:18
13:19
66 км.
3 ч. 25 мин.
Ягдынья
13:43
13:44
83 км.
3 ч. 50 мин.
Корчагин
14:05
14:06
93 км.
4 ч. 12 мин.
Ушман
14:29
14:32
105 км.
4 ч. 36 мин.
Согда
14:53
14:56
114 км.
5 ч. 0 мин.
Мошка
15:09
15:10
119 км.
5 ч. 16 мин.
Малинник
15:31
15:32
126 км.
5 ч. 38 мин.
Тырма
15:53
16:08
147 км.
6 ч. 0 мин.
Аланап
16:28
16:29
159 км.
6 ч. 35 мин.
Таракелок
16:58
16:59
178 км.
7 ч. 5 мин.
Эхилкан
17:17
17:20
189 км.
7 ч. 24 мин.
Зимовье
17:48
17:53
209 км.
7 ч. 55 мин.
Таланджа
18:20
18:24
226 км.
8 ч. 27 мин.
Перевальный
19:01
19:02
243 км.
9 ч. 8 мин.
Кульдур
19:30
19:40
256 км.
9 ч. 37 мин.
Брусит
19:56
19:57
265 км.
10 ч. 3 мин.
Известковая
20:17
20:59
279 км.
10 ч. 24 мин.
Биракан
21:16
21:17
291 км.
11 ч. 23 мин.
Теплое Озеро
21:32
21:33
302 км.
11 ч. 39 мин.
Известковый Завод
21:42
21:43
306 км.
11 ч. 49 мин.
Будукан
22:02
22:12
327 км.
12 ч. 9 мин.
Бира
22:30
22:40
343 км.
12 ч. 37 мин.
Биробиджан
23:18
23:37
384 км.
13 ч. 25 мин.
Аур
00:10
00:11
424 км.
14 ч. 17 мин.
Ин
00:35
00:40
452 км.
14 ч. 42 мин.
Волочаевка 1
01:19
01:20
501 км.
15 ч. 26 мин.
Хабаровск 1
02:08
545 км.
16 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Думал что будет так себе, оказалось все довольно приятно. Вкусный чай и хорошее обслуживание. От конечной до конечной доехал без особых проблем. Время пролетело быстро.
Не очень удобное время прибытия, особенно если поезд задержится в дороге, встречающим приходится ждать стоять ночью. Проводница прекрасная девушка.
Если честно я осталась недовольна поездкой. Потому что в вагоне был настоящий свинарник. Ну разве можно столько песка и каких-то бумажек оставлять, чтобы это все валялось? Ну хотя бы подмели бы для приличия немного, я не прошу идеальной чистоты.
Люблю ездить и смотреть в окно. На этом маршруте есть на что посмотреть! Поезд обычный. Неудобство доставило только близкое нахождение моего места к туалету. Все постоянно ходили и стучали дверями.
Спасибо за хорошую поездку. Мы с дочкой прекрасно отдохнули. Она у меня любит ездить на поезде. Почаще заменяйте туалетную бумагу, потому что она быстро кончилась и ее долго не несли. Хорошо что я взяла свою.