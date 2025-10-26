Маршрут следования и продажа билетов
06:17
3 ч. 2 мин.
09:19
44
Маршрут следования поезда 6640 Лесной Городок — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Лесной Городок — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лесной Городок
06:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Внуково
06:21
06:21
3 км.
0 ч. 4 мин.
Мичуринец
06:24
06:24
5 км.
0 ч. 7 мин.
Переделкино
06:27
06:28
7 км.
0 ч. 10 мин.
Солнечная
06:30
06:31
8 км.
0 ч. 13 мин.
Мещерская
Киевское Направление
06:34
06:34
10 км.
0 ч. 17 мин.
Очаково I
06:37
06:37
12 км.
0 ч. 20 мин.
Аминьевская
06:39
06:40
13 км.
0 ч. 22 мин.
Матвеевское
06:41
06:42
14 км.
0 ч. 24 мин.
Минская
06:45
06:45
16 км.
0 ч. 28 мин.
Поклонная
06:47
06:48
17 км.
0 ч. 30 мин.
Кутузовская
Мцд-4
06:50
06:51
18 км.
0 ч. 33 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
06:52
06:52
19 км.
0 ч. 35 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
07:00
07:01
23 км.
0 ч. 43 мин.
Савеловская
07:04
07:04
25 км.
0 ч. 47 мин.
Марьина Роща
07:07
07:07
27 км.
0 ч. 50 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
07:12
07:13
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
07:16
07:17
31 км.
0 ч. 59 мин.
Серп И Молот
07:20
07:21
32 км.
1 ч. 3 мин.
Нижегородская
07:26
07:26
35 км.
1 ч. 9 мин.
Чухлинка
07:29
07:29
36 км.
1 ч. 12 мин.
Кусково
07:32
07:32
38 км.
1 ч. 15 мин.
Новогиреево
07:35
07:35
39 км.
1 ч. 18 мин.
Реутов
07:38
07:39
41 км.
1 ч. 21 мин.
Никольское
07:42
07:43
43 км.
1 ч. 25 мин.
Салтыковская
07:45
07:46
44 км.
1 ч. 28 мин.
Кучино
07:48
07:49
46 км.
1 ч. 31 мин.
Ольгино
07:51
07:52
47 км.
1 ч. 34 мин.
Железнодорожная
07:55
07:56
48 км.
1 ч. 38 мин.
Черное
07:59
07:59
51 км.
1 ч. 42 мин.
Заря
08:01
08:02
52 км.
1 ч. 44 мин.
Купавна
08:05
08:06
54 км.
1 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 33км
08:09
08:10
56 км.
1 ч. 52 мин.
Электроугли
08:13
08:14
59 км.
1 ч. 56 мин.
Платформа 43км
08:19
08:20
64 км.
2 ч. 2 мин.
Храпуново
08:23
08:24
67 км.
2 ч. 6 мин.
Фрязево
08:30
08:30
74 км.
2 ч. 13 мин.
Павловский Посад
08:42
08:53
87 км.
2 ч. 25 мин.
Назарьево
08:59
08:59
93 км.
2 ч. 42 мин.
Дрезна
09:03
09:04
97 км.
2 ч. 46 мин.
Кабаново
09:08
09:08
102 км.
2 ч. 51 мин.
Остановочный пункт 87км
09:10
09:11
104 км.
2 ч. 53 мин.
Орехово-Зуево
09:14
09:15
106 км.
2 ч. 57 мин.
Крутое
09:19
108 км.
3 ч. 2 мин.
