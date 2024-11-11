Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 664А Псков — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 664А Псков — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Псков — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Псков
Пассажирский
15:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Порхов
16:14
16:17
69 км.
0 ч. 59 мин.
Дедовичи
17:09
17:11
103 км.
1 ч. 54 мин.
Сущево
18:00
18:02
163 км.
2 ч. 45 мин.
Локня
18:27
18:29
187 км.
3 ч. 12 мин.
Новосокольники
19:46
19:50
240 км.
4 ч. 31 мин.
Великие Луки
20:19
21:00
265 км.
5 ч. 4 мин.
Кунья
21:27
21:29
291 км.
6 ч. 12 мин.
Жижица
21:52
21:54
313 км.
6 ч. 37 мин.
Старая Торопа
22:19
22:21
332 км.
7 ч. 4 мин.
Западная Двина
22:48
23:00
357 км.
7 ч. 33 мин.
Земцы
23:19
23:21
375 км.
8 ч. 4 мин.
Нелидово
23:42
23:52
399 км.
8 ч. 27 мин.
Мостовая
00:14
00:16
421 км.
8 ч. 59 мин.
Оленино
00:39
00:44
442 км.
9 ч. 24 мин.
Ржев-Балтийский
01:25
01:37
493 км.
10 ч. 10 мин.
Зубцов
02:13
02:17
510 км.
10 ч. 58 мин.
Погорелое Городище
02:47
02:50
532 км.
11 ч. 32 мин.
Княжьи Горы
03:15
03:30
552 км.
12 ч. 0 мин.
Волоколамск
04:18
04:41
596 км.
13 ч. 3 мин.
Москва
Рижский Вокзал
06:49
704 км.
15 ч. 34 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
На протяжении всей дороги ехала и страдала от дикой жары. Ну как же можно??? +28 и выше и никакого кондиционера. К вечеру вагон нагревается так, что хоть вешайся.
Ехал зимой. В туалете просто арктический циклон. Можно отморозить себе все прелести, пока сходите. Неужели это так нужно?
А мне как всегда не везет)))))))))) Попался 13 вагон я как знала, что сейчас начнется что-то неладное И как в воду глядела. Сначала, к слову, та самая вода и закончилась! Вот так вот хопа- и теперь туалет не смывает и в раковине нельзя руки помыть. Но дальше больше. Постельное белье дырявое дали. Заменить не думали даже. Вообще одни расстройства.
Хоть вагон и не новый, я хочу сказать что персонал старался как мог. Это было заметно невооруженным глазом. Что по итогу и улучшило впечатление от поездки.
Хорошо что работал кондиционер у нас в купе. Было не жарко и я бы сказала даже комфортно. Проводница вежливая и внимательная. Только машинист немного дергался при трогании, чуть чай не разлила один раз.