Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6663 Петушки — Апрелевка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петушки — Апрелевка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петушки
06:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Леоново
06:39
06:40
4 км.
0 ч. 7 мин.
Омутище
06:43
06:44
8 км.
0 ч. 11 мин.
Платформа 113км
06:46
06:47
10 км.
0 ч. 14 мин.
Покров
06:50
06:51
14 км.
0 ч. 18 мин.
Глубоково
06:54
06:54
17 км.
0 ч. 22 мин.
Усад
06:58
06:58
20 км.
0 ч. 26 мин.
Воиново
07:00
07:01
23 км.
0 ч. 28 мин.
Крутое
07:06
07:06
28 км.
0 ч. 34 мин.
Орехово-Зуево
07:10
07:11
30 км.
0 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 87км
07:14
07:14
32 км.
0 ч. 42 мин.
Кабаново
07:16
07:17
34 км.
0 ч. 44 мин.
Дрезна
07:21
07:22
39 км.
0 ч. 49 мин.
Назарьево
07:26
07:26
43 км.
0 ч. 54 мин.
Павловский Посад
07:31
07:32
49 км.
0 ч. 59 мин.
Вохна
07:35
07:36
51 км.
1 ч. 3 мин.
Казанское
07:39
07:40
54 км.
1 ч. 7 мин.
Фрязево
07:46
07:47
61 км.
1 ч. 14 мин.
Есино
07:52
07:53
66 км.
1 ч. 20 мин.
Храпуново
07:55
07:56
67 км.
1 ч. 23 мин.
Электроугли
08:02
08:03
76 км.
1 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 33км
08:06
08:06
79 км.
1 ч. 34 мин.
Купавна
08:09
08:10
81 км.
1 ч. 37 мин.
Заря
08:12
08:13
83 км.
1 ч. 40 мин.
Черное
08:15
08:15
84 км.
1 ч. 43 мин.
Железнодорожная
08:19
08:21
87 км.
1 ч. 47 мин.
Ольгино
08:24
08:25
88 км.
1 ч. 52 мин.
Кучино
08:27
08:27
89 км.
1 ч. 55 мин.
Салтыковская
08:30
08:30
91 км.
1 ч. 58 мин.
Никольское
08:33
08:33
92 км.
2 ч. 1 мин.
Реутов
08:37
08:37
94 км.
2 ч. 5 мин.
Новогиреево
08:40
08:41
96 км.
2 ч. 8 мин.
Кусково
08:43
08:43
97 км.
2 ч. 11 мин.
Чухлинка
08:46
08:46
99 км.
2 ч. 14 мин.
Нижегородская
08:49
08:49
100 км.
2 ч. 17 мин.
Серп И Молот
08:53
08:54
103 км.
2 ч. 21 мин.
Москва
Курский Вокзал
08:57
08:58
104 км.
2 ч. 25 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
09:02
09:02
106 км.
2 ч. 30 мин.
Марьина Роща
09:07
09:08
108 км.
2 ч. 35 мин.
Савеловская
09:10
09:11
110 км.
2 ч. 38 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
09:13
09:14
112 км.
2 ч. 41 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
09:22
09:23
116 км.
2 ч. 50 мин.
Кутузовская
Мцд-4
09:24
09:24
117 км.
2 ч. 52 мин.
Поклонная
09:27
09:27
118 км.
2 ч. 55 мин.
Минская
09:29
09:30
119 км.
2 ч. 57 мин.
Матвеевское
09:33
09:33
121 км.
3 ч. 1 мин.
Аминьевская
09:35
09:36
122 км.
3 ч. 3 мин.
Очаково I
09:38
09:39
123 км.
3 ч. 6 мин.
Мещерская
Киевское Направление
09:41
09:42
125 км.
3 ч. 9 мин.
Солнечная
09:44
09:45
127 км.
3 ч. 12 мин.
Переделкино
09:47
09:47
128 км.
3 ч. 15 мин.
Мичуринец
09:51
09:51
130 км.
3 ч. 19 мин.
Внуково
09:54
09:55
132 км.
3 ч. 22 мин.
Лесной Городок
09:59
10:00
135 км.
3 ч. 27 мин.
Толстопальцево
10:04
10:04
138 км.
3 ч. 32 мин.
Кокошкино
10:06
10:07
139 км.
3 ч. 34 мин.
Санино
10:10
10:11
141 км.
3 ч. 38 мин.
Крекшино
10:13
10:14
142 км.
3 ч. 41 мин.
Победа
10:16
10:16
143 км.
3 ч. 44 мин.
Апрелевка
10:21
145 км.
3 ч. 49 мин.
