08:00
2 ч. 50 мин.
10:50
39
Маршрут следования поезда 6673 Крутое — Лесной Городок на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Лесной Городок с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
08:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
08:04
08:05
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 87км
08:08
08:09
4 км.
0 ч. 8 мин.
Кабаново
08:11
08:11
6 км.
0 ч. 11 мин.
Дрезна
08:15
08:16
11 км.
0 ч. 15 мин.
Назарьево
08:20
08:20
15 км.
0 ч. 20 мин.
Павловский Посад
08:25
08:26
21 км.
0 ч. 25 мин.
Фрязево
08:37
08:38
34 км.
0 ч. 37 мин.
Есино
08:43
08:44
39 км.
0 ч. 43 мин.
Храпуново
08:46
08:47
40 км.
0 ч. 46 мин.
Платформа 43км
08:50
08:50
43 км.
0 ч. 50 мин.
Электроугли
08:55
08:56
48 км.
0 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 33км
08:59
09:00
51 км.
0 ч. 59 мин.
Купавна
09:02
09:04
53 км.
1 ч. 2 мин.
Заря
09:06
09:07
55 км.
1 ч. 6 мин.
Черное
09:09
09:09
56 км.
1 ч. 9 мин.
Железнодорожная
09:13
09:15
59 км.
1 ч. 13 мин.
Реутов
09:24
09:25
68 км.
1 ч. 24 мин.
Новогиреево
09:28
09:29
70 км.
1 ч. 28 мин.
Нижегородская
09:37
09:39
75 км.
1 ч. 37 мин.
Серп И Молот
09:43
09:44
78 км.
1 ч. 43 мин.
Москва
Курский Вокзал
09:47
09:48
79 км.
1 ч. 47 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
09:52
09:52
81 км.
1 ч. 52 мин.
Марьина Роща
09:57
09:58
83 км.
1 ч. 57 мин.
Савеловская
10:00
10:01
85 км.
2 ч. 0 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
10:03
10:04
87 км.
2 ч. 3 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
10:12
10:13
91 км.
2 ч. 12 мин.
Кутузовская
Мцд-4
10:14
10:14
92 км.
2 ч. 14 мин.
Поклонная
10:17
10:17
93 км.
2 ч. 17 мин.
Минская
10:19
10:20
94 км.
2 ч. 19 мин.
Матвеевское
10:23
10:23
96 км.
2 ч. 23 мин.
Аминьевская
10:25
10:26
97 км.
2 ч. 25 мин.
Очаково I
10:28
10:29
98 км.
2 ч. 28 мин.
Мещерская
Киевское Направление
10:31
10:32
100 км.
2 ч. 31 мин.
Солнечная
10:34
10:35
102 км.
2 ч. 34 мин.
Переделкино
10:37
10:37
103 км.
2 ч. 37 мин.
Мичуринец
10:41
10:41
105 км.
2 ч. 41 мин.
Внуково
10:44
10:45
107 км.
2 ч. 44 мин.
Лесной Городок
10:50
110 км.
2 ч. 50 мин.
