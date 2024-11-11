Маршрут следования и продажа билетов
08:22
3 ч. 23 мин.
11:45
54
Маршрут следования поезда 6674 Лесной Городок — Петушки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Лесной Городок — Петушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лесной Городок
08:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Внуково
08:26
08:26
3 км.
0 ч. 4 мин.
Мичуринец
08:29
08:29
5 км.
0 ч. 7 мин.
Переделкино
08:32
08:33
7 км.
0 ч. 10 мин.
Солнечная
08:35
08:36
8 км.
0 ч. 13 мин.
Мещерская
Киевское Направление
08:39
08:39
10 км.
0 ч. 17 мин.
Очаково I
08:42
08:42
12 км.
0 ч. 20 мин.
Аминьевская
08:44
08:45
13 км.
0 ч. 22 мин.
Матвеевское
08:46
08:47
14 км.
0 ч. 24 мин.
Минская
08:50
08:50
16 км.
0 ч. 28 мин.
Поклонная
08:52
08:53
17 км.
0 ч. 30 мин.
Кутузовская
Мцд-4
08:55
08:56
18 км.
0 ч. 33 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
08:57
08:57
19 км.
0 ч. 35 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
09:05
09:06
23 км.
0 ч. 43 мин.
Савеловская
09:09
09:09
25 км.
0 ч. 47 мин.
Марьина Роща
09:12
09:12
27 км.
0 ч. 50 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
09:17
09:18
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
09:21
09:22
31 км.
0 ч. 59 мин.
Серп И Молот
09:25
09:26
32 км.
1 ч. 3 мин.
Нижегородская
09:31
09:31
35 км.
1 ч. 9 мин.
Чухлинка
09:34
09:34
36 км.
1 ч. 12 мин.
Кусково
09:37
09:37
38 км.
1 ч. 15 мин.
Новогиреево
09:40
09:40
39 км.
1 ч. 18 мин.
Реутов
09:43
09:43
41 км.
1 ч. 21 мин.
Никольское
09:47
09:47
43 км.
1 ч. 25 мин.
Салтыковская
09:50
09:50
44 км.
1 ч. 28 мин.
Кучино
09:53
09:53
46 км.
1 ч. 31 мин.
Ольгино
09:56
09:56
47 км.
1 ч. 34 мин.
Железнодорожная
10:00
10:01
48 км.
1 ч. 38 мин.
Черное
10:04
10:04
51 км.
1 ч. 42 мин.
Заря
10:06
10:07
52 км.
1 ч. 44 мин.
Купавна
10:10
10:11
54 км.
1 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 33км
10:13
10:14
56 км.
1 ч. 51 мин.
Электроугли
10:17
10:17
59 км.
1 ч. 55 мин.
Платформа 43км
10:22
10:22
64 км.
2 ч. 0 мин.
Храпуново
10:25
10:26
67 км.
2 ч. 3 мин.
Фрязево
10:31
10:31
74 км.
2 ч. 9 мин.
Казанское
10:37
10:37
81 км.
2 ч. 15 мин.
Вохна
10:41
10:41
84 км.
2 ч. 19 мин.
Павловский Посад
10:44
10:45
86 км.
2 ч. 22 мин.
Назарьево
10:50
10:51
92 км.
2 ч. 28 мин.
Дрезна
10:55
10:55
96 км.
2 ч. 33 мин.
Кабаново
10:59
11:00
101 км.
2 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 87км
11:02
11:02
103 км.
2 ч. 40 мин.
Орехово-Зуево
11:05
11:07
105 км.
2 ч. 43 мин.
Крутое
11:10
11:11
107 км.
2 ч. 48 мин.
Воиново
11:16
11:16
112 км.
2 ч. 54 мин.
Усад
11:18
11:19
115 км.
2 ч. 56 мин.
Глубоково
11:22
11:23
118 км.
3 ч. 0 мин.
Покров
11:26
11:26
121 км.
3 ч. 4 мин.
Платформа 113км
11:30
11:30
125 км.
3 ч. 8 мин.
Омутище
11:33
11:33
127 км.
3 ч. 11 мин.
Леоново
11:37
11:37
131 км.
3 ч. 15 мин.
Петушки
11:45
135 км.
3 ч. 23 мин.
