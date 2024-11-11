07:25
4 ч. 55 мин.
12:20
Маршрут следования поезда 6675 Ижевск — Нижнекамск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Нижнекамск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
07:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лудзя
07:36
07:38
10 км.
0 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 17км
07:44
07:45
15 км.
0 ч. 19 мин.
Юски
07:51
07:52
19 км.
0 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 4км
08:01
08:02
26 км.
0 ч. 36 мин.
Агрыз
08:08
08:09
29 км.
0 ч. 43 мин.
Остановочный пункт 10км
08:24
08:24
36 км.
0 ч. 59 мин.
Остановочный Пункт 17км
08:30
08:31
42 км.
1 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 20км
08:35
08:36
45 км.
1 ч. 10 мин.
Терси
08:43
08:44
50 км.
1 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 29км
08:49
08:50
53 км.
1 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 38км
09:00
09:01
61 км.
1 ч. 35 мин.
Мукшур
09:09
09:10
65 км.
1 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 46км
09:16
09:17
67 км.
1 ч. 51 мин.
Остановочный пункт 49км
09:23
09:24
70 км.
1 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 53км
09:29
09:30
73 км.
2 ч. 4 мин.
Алнаши
09:40
09:46
79 км.
2 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 236км
09:55
09:56
84 км.
2 ч. 30 мин.
Русский Сарсаз
10:04
10:05
89 км.
2 ч. 39 мин.
Тойма
10:15
10:20
97 км.
2 ч. 50 мин.
Максимково
10:26
10:27
101 км.
3 ч. 1 мин.
Бондюг
10:32
10:33
105 км.
3 ч. 7 мин.
Менделеевск
10:38
10:39
108 км.
3 ч. 13 мин.
Тихоново
10:48
10:49
115 км.
3 ч. 23 мин.
Пустобаево
10:54
10:55
117 км.
3 ч. 29 мин.
Набережные Челны
11:10
11:14
131 км.
3 ч. 45 мин.
Круглое Поле
11:30
11:35
139 км.
4 ч. 5 мин.
Биклянь
12:02
12:03
152 км.
4 ч. 37 мин.
Нижнекамск
12:20
162 км.
4 ч. 55 мин.
