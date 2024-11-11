Маршрут следования и продажа билетов
12:35
4 ч. 27 мин.
17:02
28
Маршрут следования поезда 6677 Нижнекамск — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижнекамск — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижнекамск
12:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Биклянь
12:53
12:54
10 км.
0 ч. 18 мин.
Круглое Поле
13:21
13:22
23 км.
0 ч. 46 мин.
Набережные Челны
13:35
13:36
31 км.
1 ч. 0 мин.
Пустобаево
13:50
13:51
45 км.
1 ч. 15 мин.
Тихоново
13:58
13:59
47 км.
1 ч. 23 мин.
Менделеевск
14:08
14:09
54 км.
1 ч. 33 мин.
Бондюг
14:14
14:15
57 км.
1 ч. 39 мин.
Максимково
14:20
14:21
61 км.
1 ч. 45 мин.
Тойма
14:28
14:29
65 км.
1 ч. 53 мин.
Русский Сарсаз
14:39
14:40
73 км.
2 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 236км
14:47
14:48
78 км.
2 ч. 12 мин.
Алнаши
14:53
14:54
83 км.
2 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 53км
15:03
15:03
89 км.
2 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 49км
15:09
15:09
92 км.
2 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 46км
15:13
15:14
95 км.
2 ч. 38 мин.
Мукшур
15:19
15:19
97 км.
2 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 38км
15:25
15:26
101 км.
2 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 29км
15:34
15:35
109 км.
2 ч. 59 мин.
Терси
15:40
15:41
112 км.
3 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 20км
15:48
15:48
117 км.
3 ч. 13 мин.
Остановочный Пункт 17км
15:53
15:53
120 км.
3 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 10км
16:00
16:01
126 км.
3 ч. 25 мин.
Агрыз
16:14
16:15
133 км.
3 ч. 39 мин.
Горочный Пост
16:22
16:23
134 км.
3 ч. 47 мин.
Остановочный пункт 5км
16:26
16:26
135 км.
3 ч. 51 мин.
Лудзя
16:43
16:44
136 км.
4 ч. 8 мин.
Ижевск
17:02
146 км.
4 ч. 27 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Нижнекамск → Ижевск Распечатать расписание поезда