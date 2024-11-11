23:55
5 ч. 15 мин.
05:10
10
Маршрут следования поезда 667Я Карпогоры — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Карпогоры — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Карпогоры
Пассажирский
23:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Карпогоры Товарные
00:31
00:41
19 км.
0 ч. 36 мин.
Сия
01:35
01:40
59 км.
1 ч. 40 мин.
Глубокое-Новое
02:11
02:13
83 км.
2 ч. 16 мин.
Паленьга
02:50
02:52
107 км.
2 ч. 55 мин.
Луковецкий
03:18
03:20
128 км.
3 ч. 23 мин.
Лодьма
04:01
04:03
160 км.
4 ч. 6 мин.
Юрас
04:31
04:33
180 км.
4 ч. 36 мин.
Жаровиха
04:50
04:52
189 км.
4 ч. 55 мин.
Архангельск-Город
05:10
196 км.
5 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне приятно, тихо и комфортно. Ехать было одно удовольствие. Вагоновожатый тоже был достойным человеком. Отвечал на все вопросы подробно и без резкости.
Проводница прекрасная приветливая женщина. В вагоне было чисто. Но в туалете не особо, особенно утром было очень грязно. Но в остальном никакого больше криминала не было замечено.
Поезд отправляется в кромешной тьме, на остановке освещение очень слабое. У меня не особо хорошее зрение, поэтому очень долго искала свой вагон. В туалете чисто, проводники нормальные. Поезд тоже терпимо.
В вагоне был проводник и стажер – С ПЕРЕГАРОМ!!! Это дичь. Чему он его научит, если уже сразу не успел на стажировку придти – уже накидался???
Во время движения напрягал только машинист, который на каждой остановке дергался так, что у меня телефон с подставкой чуть не свалился на пол, когда поезд трогался. Это единственное, что напрягало.