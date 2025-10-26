Маршрут следования и продажа билетов
Расписание поезда Апрелевка — Петушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
06:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
06:20
06:21
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
06:23
06:24
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
06:26
06:27
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
06:30
06:30
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
06:32
06:32
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
06:36
06:37
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
06:41
06:41
13 км.
0 ч. 24 мин.
Мичуринец
06:44
06:44
15 км.
0 ч. 27 мин.
Переделкино
06:47
06:48
17 км.
0 ч. 30 мин.
Солнечная
06:50
06:51
18 км.
0 ч. 33 мин.
Мещерская
Киевское Направление
06:54
06:54
20 км.
0 ч. 37 мин.
Очаково I
06:57
06:57
22 км.
0 ч. 40 мин.
Аминьевская
06:59
07:00
23 км.
0 ч. 42 мин.
Матвеевское
07:01
07:02
24 км.
0 ч. 44 мин.
Минская
07:05
07:05
26 км.
0 ч. 48 мин.
Поклонная
07:07
07:08
27 км.
0 ч. 50 мин.
Кутузовская
Мцд-4
07:10
07:11
28 км.
0 ч. 53 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
07:12
07:12
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
07:20
07:21
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
07:24
07:24
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
07:27
07:27
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
07:32
07:33
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
07:36
07:37
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
07:40
07:41
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
07:46
07:46
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
07:49
07:49
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
07:52
07:52
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
07:55
07:55
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
07:58
07:58
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
08:02
08:02
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
08:05
08:05
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
08:08
08:08
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
08:11
08:11
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
08:16
08:17
58 км.
1 ч. 59 мин.
Черное
08:20
08:20
61 км.
2 ч. 3 мин.
Заря
08:22
08:23
62 км.
2 ч. 5 мин.
Купавна
08:26
08:27
64 км.
2 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 33км
08:29
08:30
66 км.
2 ч. 12 мин.
Электроугли
08:33
08:33
69 км.
2 ч. 16 мин.
Храпуново
08:40
08:40
78 км.
2 ч. 23 мин.
Фрязево
08:45
08:46
85 км.
2 ч. 28 мин.
Казанское
08:52
08:52
92 км.
2 ч. 35 мин.
Вохна
08:56
08:56
95 км.
2 ч. 39 мин.
Павловский Посад
08:59
09:00
97 км.
2 ч. 42 мин.
Назарьево
09:05
09:06
103 км.
2 ч. 48 мин.
Дрезна
09:10
09:10
107 км.
2 ч. 53 мин.
Кабаново
09:14
09:15
112 км.
2 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 87км
09:17
09:17
114 км.
3 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
09:20
09:22
116 км.
3 ч. 3 мин.
Крутое
09:25
09:26
118 км.
3 ч. 8 мин.
Воиново
09:31
09:31
123 км.
3 ч. 14 мин.
Усад
09:33
09:34
126 км.
3 ч. 16 мин.
Глубоково
09:37
09:38
129 км.
3 ч. 20 мин.
Покров
09:41
09:42
132 км.
3 ч. 24 мин.
Платформа 113км
09:45
09:46
136 км.
3 ч. 28 мин.
Омутище
09:48
09:49
138 км.
3 ч. 31 мин.
Леоново
09:52
09:53
142 км.
3 ч. 35 мин.
Петушки
10:01
146 км.
3 ч. 44 мин.
