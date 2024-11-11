Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 668С Ростов-на-Дону — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:59
15 ч. 10 мин.
08:09
15
Маршрут следования поезда 668С Ростов-на-Дону — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
16:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
17:18
17:20
10 км.
0 ч. 19 мин.
Тихорецкая
19:44
19:46
155 км.
2 ч. 45 мин.
Кавказская
20:43
21:23
213 км.
3 ч. 44 мин.
Гулькевичи
21:47
21:50
226 км.
4 ч. 48 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
23:12
23:14
275 км.
6 ч. 13 мин.
Курганная
00:09
00:11
315 км.
7 ч. 10 мин.
Белореченская
01:26
02:01
372 км.
8 ч. 27 мин.
Хадыженская
03:42
03:46
420 км.
10 ч. 43 мин.
Туапсе
05:11
05:16
469 км.
12 ч. 12 мин.
Лазаревская
05:55
06:14
496 км.
12 ч. 56 мин.
Лоо
07:05
07:08
528 км.
14 ч. 6 мин.
Сочи
07:31
07:36
544 км.
14 ч. 32 мин.
Хоста
07:56
07:58
557 км.
14 ч. 57 мин.
Адлер
08:09
565 км.
15 ч. 10 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ростов-на-Дону → Адлер Распечатать расписание поезда