Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 668Я Архангельск — Карпогоры.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:05
5 ч. 5 мин.
22:10
10
Маршрут следования поезда 668Я Архангельск — Карпогоры на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Карпогоры с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
17:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жаровиха
17:26
17:28
7 км.
0 ч. 21 мин.
Юрас
17:43
17:45
16 км.
0 ч. 38 мин.
Лодьма
18:11
18:13
36 км.
1 ч. 6 мин.
Луковецкий
18:53
18:55
68 км.
1 ч. 48 мин.
Паленьга
19:20
19:22
89 км.
2 ч. 15 мин.
Глубокое-Новое
19:59
20:01
113 км.
2 ч. 54 мин.
Сия
20:32
20:35
137 км.
3 ч. 27 мин.
Карпогоры Товарные
21:24
21:39
177 км.
4 ч. 19 мин.
Карпогоры
Пассажирский
22:10
196 км.
5 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка прошла……м…… нормально. Другого слова не подберу. Проводница – на своей волне, хотя в вагоне вполне чисто и видно, что прибираются периодически.
Как мне кажется стоимость билетов немного неадекватная, потому что если посмотреть – я проехал на поезде всего 250 км, но при этом билет стоил целых 790 рублей! За несколько часов езды такие деньги!
Благодарю всех работников поезда за оказанные услуги и за то, что старались. Очень редко сейчас встретишь людей, которые видно что любят свою работу и хотят сделать проезд пассажиров максимально комфортным.
В туалете было очень грязно и воняло. Проводница за всю дорогу пару раз назвала остановки, в остальное время догадайся сам, что за станция и кому на ней выходить. Благо в телефоне было расписание всех станций.
Выскажусь и я по этому поезду. Думала что будет намного лучше, чем оказалось. У проводниц очень дорогая еда. Если поедете на нем – лучше собойки берите, потому что разоритесь.