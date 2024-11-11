Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6695 Крутое — Апрелевка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Апрелевка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
09:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
09:49
09:50
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 87км
09:53
09:53
4 км.
0 ч. 8 мин.
Кабаново
09:55
09:56
6 км.
0 ч. 10 мин.
Дрезна
10:00
10:00
11 км.
0 ч. 15 мин.
Назарьево
10:04
10:05
15 км.
0 ч. 19 мин.
Павловский Посад
10:10
10:11
21 км.
0 ч. 25 мин.
Вохна
10:14
10:14
23 км.
0 ч. 29 мин.
Казанское
10:18
10:18
26 км.
0 ч. 33 мин.
Фрязево
10:25
10:26
33 км.
0 ч. 40 мин.
Есино
10:31
10:31
38 км.
0 ч. 46 мин.
Храпуново
10:34
10:34
39 км.
0 ч. 49 мин.
Платформа 43км
10:37
10:38
42 км.
0 ч. 52 мин.
Электроугли
10:42
10:43
47 км.
0 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 33км
10:46
10:46
50 км.
1 ч. 1 мин.
Купавна
10:49
10:50
52 км.
1 ч. 4 мин.
Заря
10:53
10:53
54 км.
1 ч. 8 мин.
Черное
10:55
10:56
55 км.
1 ч. 10 мин.
Железнодорожная
11:00
11:01
58 км.
1 ч. 15 мин.
Ольгино
11:04
11:05
59 км.
1 ч. 19 мин.
Кучино
11:07
11:07
60 км.
1 ч. 22 мин.
Салтыковская
11:10
11:10
62 км.
1 ч. 25 мин.
Никольское
11:13
11:13
63 км.
1 ч. 28 мин.
Реутов
11:17
11:17
65 км.
1 ч. 32 мин.
Новогиреево
11:20
11:21
67 км.
1 ч. 35 мин.
Кусково
11:23
11:23
68 км.
1 ч. 38 мин.
Чухлинка
11:26
11:26
70 км.
1 ч. 41 мин.
Нижегородская
11:29
11:29
71 км.
1 ч. 44 мин.
Серп И Молот
11:33
11:34
74 км.
1 ч. 48 мин.
Москва
Курский Вокзал
11:37
11:38
75 км.
1 ч. 52 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
11:42
11:42
77 км.
1 ч. 57 мин.
Марьина Роща
11:47
11:48
79 км.
2 ч. 2 мин.
Савеловская
11:50
11:51
81 км.
2 ч. 5 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
11:53
11:54
83 км.
2 ч. 8 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
12:02
12:03
87 км.
2 ч. 17 мин.
Кутузовская
Мцд-4
12:04
12:04
88 км.
2 ч. 19 мин.
Поклонная
12:07
12:07
89 км.
2 ч. 22 мин.
Минская
12:09
12:10
90 км.
2 ч. 24 мин.
Матвеевское
12:13
12:13
92 км.
2 ч. 28 мин.
Аминьевская
12:15
12:16
93 км.
2 ч. 30 мин.
Очаково I
12:18
12:19
94 км.
2 ч. 33 мин.
Мещерская
Киевское Направление
12:21
12:22
96 км.
2 ч. 36 мин.
Солнечная
12:24
12:25
98 км.
2 ч. 39 мин.
Переделкино
12:27
12:27
99 км.
2 ч. 42 мин.
Мичуринец
12:31
12:31
101 км.
2 ч. 46 мин.
Внуково
12:34
12:35
103 км.
2 ч. 49 мин.
Лесной Городок
12:39
12:40
106 км.
2 ч. 54 мин.
Толстопальцево
12:44
12:44
109 км.
2 ч. 59 мин.
Кокошкино
12:46
12:47
110 км.
3 ч. 1 мин.
Санино
12:50
12:51
112 км.
3 ч. 5 мин.
Крекшино
12:53
12:54
113 км.
3 ч. 8 мин.
Победа
12:56
12:56
114 км.
3 ч. 11 мин.
Апрелевка
13:01
116 км.
3 ч. 16 мин.
