Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6698 Апрелевка — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
09:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
09:15
09:16
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
09:18
09:19
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
09:21
09:22
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
09:25
09:25
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
09:27
09:27
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
09:31
09:32
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
09:36
09:36
13 км.
0 ч. 24 мин.
Мичуринец
09:39
09:39
15 км.
0 ч. 27 мин.
Переделкино
09:42
09:43
17 км.
0 ч. 30 мин.
Солнечная
09:45
09:46
18 км.
0 ч. 33 мин.
Мещерская
Киевское Направление
09:49
09:49
20 км.
0 ч. 37 мин.
Очаково I
09:52
09:52
22 км.
0 ч. 40 мин.
Аминьевская
09:54
09:55
23 км.
0 ч. 42 мин.
Матвеевское
09:56
09:57
24 км.
0 ч. 44 мин.
Минская
10:00
10:00
26 км.
0 ч. 48 мин.
Поклонная
10:02
10:03
27 км.
0 ч. 50 мин.
Кутузовская
Мцд-4
10:05
10:06
28 км.
0 ч. 53 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
10:07
10:07
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
10:15
10:16
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
10:19
10:19
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
10:22
10:22
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
10:27
10:28
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
10:31
10:32
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
10:35
10:36
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
10:41
10:41
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
10:44
10:44
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
10:47
10:47
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
10:50
10:50
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
10:53
10:53
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
10:57
10:57
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
11:00
11:00
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
11:03
11:03
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
11:06
11:06
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
11:09
11:10
58 км.
1 ч. 57 мин.
Заря
11:14
11:15
62 км.
2 ч. 2 мин.
Купавна
11:18
11:19
64 км.
2 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 33км
11:21
11:22
66 км.
2 ч. 9 мин.
Электроугли
11:25
11:25
69 км.
2 ч. 13 мин.
Платформа 43км
11:30
11:30
74 км.
2 ч. 18 мин.
Храпуново
11:33
11:34
77 км.
2 ч. 21 мин.
Есино
11:36
11:36
78 км.
2 ч. 24 мин.
Фрязево
11:41
11:42
83 км.
2 ч. 29 мин.
Казанское
11:47
11:48
90 км.
2 ч. 35 мин.
Вохна
11:51
11:52
93 км.
2 ч. 39 мин.
Павловский Посад
11:55
11:56
95 км.
2 ч. 43 мин.
Назарьево
12:01
12:01
101 км.
2 ч. 49 мин.
Дрезна
12:06
12:06
105 км.
2 ч. 54 мин.
Кабаново
12:10
12:11
110 км.
2 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 87км
12:13
12:13
112 км.
3 ч. 1 мин.
Орехово-Зуево
12:16
12:18
114 км.
3 ч. 4 мин.
Крутое
12:22
116 км.
3 ч. 10 мин.
