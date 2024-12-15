Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6702 Невьянск — Камышлов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Невьянск — Камышлов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Невьянск
02:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 419км
02:37
02:38
6 км.
0 ч. 7 мин.
Шурала
02:41
02:42
8 км.
0 ч. 11 мин.
Нейво-Рудянская
02:51
02:52
17 км.
0 ч. 21 мин.
Верх-Нейвинск
03:01
03:03
25 км.
0 ч. 31 мин.
Мурзинка
03:12
03:13
33 км.
0 ч. 42 мин.
Калиново
03:18
03:19
37 км.
0 ч. 48 мин.
Таватуй
03:27
03:28
44 км.
0 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 466км
03:31
03:32
47 км.
1 ч. 1 мин.
Аять
03:37
03:38
50 км.
1 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 472км
03:41
03:42
51 км.
1 ч. 11 мин.
Сагра
03:45
03:46
53 км.
1 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 479км
03:51
03:52
57 км.
1 ч. 21 мин.
Исеть
03:57
03:58
60 км.
1 ч. 27 мин.
Гать
04:05
04:06
65 км.
1 ч. 35 мин.
Шувакиш
04:11
04:12
69 км.
1 ч. 41 мин.
Огородная
04:15
04:16
71 км.
1 ч. 45 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
04:23
04:24
73 км.
1 ч. 53 мин.
Электродепо
04:28
04:29
76 км.
1 ч. 58 мин.
Виз
04:32
04:33
78 км.
2 ч. 2 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
04:38
04:53
80 км.
2 ч. 8 мин.
Первомайская
04:57
04:58
82 км.
2 ч. 27 мин.
Шарташ
05:01
05:02
83 км.
2 ч. 31 мин.
Чапаевская
05:07
05:08
87 км.
2 ч. 37 мин.
Исток
05:13
05:15
91 км.
2 ч. 43 мин.
Хуторята
05:18
05:19
93 км.
2 ч. 48 мин.
Глубокое
05:25
05:26
98 км.
2 ч. 55 мин.
Белоярская Застава
05:29
05:30
99 км.
2 ч. 59 мин.
Бобровка
05:33
05:34
101 км.
3 ч. 3 мин.
Косулино
05:38
05:39
105 км.
3 ч. 8 мин.
Верхнее Дуброво
05:40
05:41
106 км.
3 ч. 10 мин.
Брусяны
05:45
05:46
109 км.
3 ч. 15 мин.
Гагарский
05:51
05:52
113 км.
3 ч. 21 мин.
Курманка
05:55
05:56
116 км.
3 ч. 25 мин.
Мезенский
05:59
06:00
117 км.
3 ч. 29 мин.
Баженово
06:06
06:07
122 км.
3 ч. 36 мин.
Шипелово
06:16
06:17
130 км.
3 ч. 46 мин.
Измоденово
06:23
06:24
136 км.
3 ч. 53 мин.
Грязновская
06:30
06:31
143 км.
4 ч. 0 мин.
Тыгиш
06:41
06:42
154 км.
4 ч. 11 мин.
Богданович
06:51
06:52
161 км.
4 ч. 21 мин.
Коменки
06:58
06:59
165 км.
4 ч. 28 мин.
Дубровный
07:04
07:05
170 км.
4 ч. 34 мин.
Калиновская Слобода
07:09
07:10
175 км.
4 ч. 39 мин.
Пышминская
07:17
07:18
181 км.
4 ч. 47 мин.
Еланский
07:26
07:27
187 км.
4 ч. 56 мин.
Кокшаровский
07:38
07:39
195 км.
5 ч. 8 мин.
Камышлов
07:49
201 км.
5 ч. 19 мин.
