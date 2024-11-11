Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6708 Валуйки — Старый Оскол. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
04:38
2 ч. 52 мин.
07:30

Маршрут следования поезда 6708 Валуйки — Старый Оскол на карте со всеми остановками
Расписание поезда Валуйки — Старый Оскол с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Валуйки
04:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 752км
04:43
04:43
1 км.
0 ч. 5 мин.
Симоновская
04:47
04:47
2 км.
0 ч. 9 мин.
Солоти
04:56
04:56
10 км.
0 ч. 18 мин.
Принцевка
05:04
05:04
17 км.
0 ч. 26 мин.
Рай
05:15
05:16
27 км.
0 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 721км
05:20
05:21
32 км.
0 ч. 42 мин.
Волоконовка
05:28
05:29
38 км.
0 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 706км
05:37
05:38
44 км.
0 ч. 59 мин.
Староивановка
05:40
05:41
46 км.
1 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 697км
05:46
05:47
51 км.
1 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 694км
05:50
05:51
53 км.
1 ч. 12 мин.
Слоновка
05:54
05:55
56 км.
1 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 686км
06:00
06:00
60 км.
1 ч. 22 мин.
Новый Оскол
06:09
06:10
66 км.
1 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 671км
06:17
06:18
72 км.
1 ч. 39 мин.
Холки
06:22
06:23
75 км.
1 ч. 44 мин.
Чернянка
06:32
06:33
85 км.
1 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 652км
06:37
06:38
88 км.
1 ч. 59 мин.
Окуневка
06:44
06:44
95 км.
2 ч. 6 мин.
Голофеевка
06:54
06:55
104 км.
2 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 630км
07:00
07:00
108 км.
2 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 626км
07:04
07:05
111 км.
2 ч. 26 мин.
Котел
07:11
07:12
115 км.
2 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 617км
07:16
07:17
119 км.
2 ч. 38 мин.
Путевой пост 615км
07:19
07:20
121 км.
2 ч. 41 мин.
Старый Оскол
07:30
125 км.
2 ч. 52 мин.
