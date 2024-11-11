Маршрут следования и продажа билетов
17:30
2 ч. 49 мин.
20:19
27
Маршрут следования поезда 6715 Старый Оскол — Валуйки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Старый Оскол — Валуйки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Старый Оскол
17:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Путевой пост 615км
17:40
17:40
4 км.
0 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 617км
17:43
17:43
6 км.
0 ч. 13 мин.
Котел
17:48
17:49
10 км.
0 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 626км
17:55
17:55
14 км.
0 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 630км
17:59
18:00
17 км.
0 ч. 29 мин.
Голофеевка
18:05
18:06
21 км.
0 ч. 35 мин.
Окуневка
18:14
18:14
30 км.
0 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 652км
18:20
18:21
37 км.
0 ч. 50 мин.
Чернянка
18:26
18:27
40 км.
0 ч. 56 мин.
Холки
18:36
18:37
50 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 671км
18:40
18:40
53 км.
1 ч. 10 мин.
Новый Оскол
18:48
18:49
59 км.
1 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 686км
18:55
18:56
65 км.
1 ч. 25 мин.
Слоновка
19:01
19:01
69 км.
1 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 694км
19:05
19:05
72 км.
1 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 697км
19:09
19:09
74 км.
1 ч. 39 мин.
Староивановка
19:14
19:15
79 км.
1 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 706км
19:18
19:18
81 км.
1 ч. 48 мин.
Волоконовка
19:27
19:28
87 км.
1 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 721км
19:35
19:35
93 км.
2 ч. 5 мин.
Рай
19:40
19:41
98 км.
2 ч. 10 мин.
Принцевка
19:50
19:51
108 км.
2 ч. 20 мин.
Солоти
19:58
19:58
115 км.
2 ч. 28 мин.
Симоновская
20:06
20:06
123 км.
2 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 752км
20:10
20:11
124 км.
2 ч. 40 мин.
Валуйки
20:19
125 км.
2 ч. 49 мин.
